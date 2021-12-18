今日最聚焦／反萊豬公投未過關　學者：台灣豬很有優勢

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過去農委會主委陳吉仲表示，台灣採取日本模式，意指開放含有萊劑豬肉進口，但國內不可生產或使用萊劑，未來也不會開放萊劑進出口與生產使用，這是與台灣所有養豬業者都講好的事情。
不過面對含有萊劑的外國豬肉，台灣豬隻是否該使用萊劑？鄭欽模認為，台灣民眾攝取豬肉比例高，而國產豬肉之所以相當優異，就是因為沒有荷爾蒙的腥味，「我想我們的豬農會去選擇一個比較適合台灣的（飼養方法）。」且若台灣不使用萊劑，還可與美豬做出市場區隔。
鄭欽模指出，台灣其實有很深厚的畜牧業發展基礎，農業也在國際社會上有相當佔比，「形勢是客觀的，成之於人，但是力量是主觀的，操之在己。」未來台灣應不斷提升產業條件，掌握關鍵產業在國際市場的市佔率，配合科技創新技術，並進一步鼓勵養豬業培育優秀人才，並強化豬隻育種，維持國產豬優勢，在國際上打出台灣品牌。
國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信也提到，像是和牛或是國人喜歡的五花肉，都是要有一點油花才會好吃，但萊劑會降低肌肉中的脂肪，也會減少油花，吃起來口感乾澀，「食之無味，棄之可惜」，就依照現有的飼養方式繼續飼養即可。
「跟他拚肉量我們拚不過，所以我們要質的提升。」林榮信說明，進口豬肉佔比少，即使公投通過，完全禁止萊豬進口，對台灣豬業也沒有太大影響，提升台灣豬業競爭力比較要緊，可以從育種做起，仿效鹿兒島豬隻提升豬肉品質，做好管理、冷鏈等，並加速產業轉型，「顧乎勇」台灣產業體質，把眼光放到全世界。
至於部分民眾仍對萊劑存有疑慮，林榮信解釋，萊克多巴胺代謝快，較無殘留問題，若有殘留，豬內臟中，肝、腎的萊劑殘留量較高，但國內豬肝臟就已經賣不完，不太會再進口，進口較多的則是台灣產量不足的大腸頭，民眾若是真的擔心，可以將豬肉煮熟後再食用，降低萊劑殘留濃度，或是認明產地，改吃台灣豬肉。