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今日最聚焦／反萊豬公投未過關　學者：台灣豬很有優勢

▲反萊豬公投未過，政府可持續開放含有萊克多巴胺豬肉、內臟及其製品進口。（圖／記者陳雅芳攝，資料照片）
▲反萊豬公投未過，政府可持續開放含有萊克多巴胺豬肉、內臟及其製品進口。（圖／記者陳雅芳攝，資料照片）

記者許若茵／台北報導

2021-12-18 20:57:35

1218公投結果出爐，反萊豬公投未過關，政府可持續開放含有萊劑豬隻肉品、內臟與相關製品進口。對此，淡江大學外交與國際關係學系系主任鄭欽模接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，台灣豬肉很有優勢，即使開放萊豬進口，但國內仍無需使用萊劑，可藉此做出市場區隔，並打出台灣品牌。

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第十八案反萊豬公投「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」由國民黨籍立委林為洲領銜提出。今公投結果不同意票勝出，政府將可持續開放萊豬進口。

過去農委會主委陳吉仲表示，台灣採取日本模式，意指開放含有萊劑豬肉進口，但國內不可生產或使用萊劑，未來也不會開放萊劑進出口與生產使用，這是與台灣所有養豬業者都講好的事情。

不過面對含有萊劑的外國豬肉，台灣豬隻是否該使用萊劑？鄭欽模認為，台灣民眾攝取豬肉比例高，而國產豬肉之所以相當優異，就是因為沒有荷爾蒙的腥味，「我想我們的豬農會去選擇一個比較適合台灣的（飼養方法）。」且若台灣不使用萊劑，還可與美豬做出市場區隔。

鄭欽模指出，台灣其實有很深厚的畜牧業發展基礎，農業也在國際社會上有相當佔比，「形勢是客觀的，成之於人，但是力量是主觀的，操之在己。」未來台灣應不斷提升產業條件，掌握關鍵產業在國際市場的市佔率，配合科技創新技術，並進一步鼓勵養豬業培育優秀人才，並強化豬隻育種，維持國產豬優勢，在國際上打出台灣品牌。

國立宜蘭大學生物技術與動物科學系教授林榮信也提到，像是和牛或是國人喜歡的五花肉，都是要有一點油花才會好吃，但萊劑會降低肌肉中的脂肪，也會減少油花，吃起來口感乾澀，「食之無味，棄之可惜」，就依照現有的飼養方式繼續飼養即可。

「跟他拚肉量我們拚不過，所以我們要質的提升。」林榮信說明，進口豬肉佔比少，即使公投通過，完全禁止萊豬進口，對台灣豬業也沒有太大影響，提升台灣豬業競爭力比較要緊，可以從育種做起，仿效鹿兒島豬隻提升豬肉品質，做好管理、冷鏈等，並加速產業轉型，「顧乎勇」台灣產業體質，把眼光放到全世界。

至於部分民眾仍對萊劑存有疑慮，林榮信解釋，萊克多巴胺代謝快，較無殘留問題，若有殘留，豬內臟中，肝、腎的萊劑殘留量較高，但國內豬肝臟就已經賣不完，不太會再進口，進口較多的則是台灣產量不足的大腸頭，民眾若是真的擔心，可以將豬肉煮熟後再食用，降低萊劑殘留濃度，或是認明產地，改吃台灣豬肉。


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