今高溫飆30度！明北部越晚越濕冷　公投日清晨下探10度

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最新(15日20時)歐洲(ECMWF)系集模式顯示，大約5天起絕大部分模擬路徑開始在南海大迴轉，行進期間遇強垂直風切及較冷的低層大氣，無法維持其強度，皆因逐漸減弱而夭折。不過，即使如此，其殘餘水仍氣將往台灣輸送，為下週一(20日)之後幾天，帶來大範圍降雨，甚至為已進入旱季的中南部，帶來明顯降雨的機率，值得持續觀察。
吳德榮指出，今晨西半部因輻射霧的發生，削弱輻射降溫，低溫較昨日明顯回升；截至4：47平地最低溫約在15度〔中部(南投中寮鄉)15.1度〕。其他各地區低溫約在15、16度：北部(桃園大溪區)15.4度，南部(台南佳里區)15.9度，東部(花蓮萬榮鄉)15.9度。(再降請注意自行更新)
吳德榮說，最新(15日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天偏東風轉東南風，各地白天舒適微熱，早晚偏涼，日夜溫差大；西半部晴朗穩定，東半部偶有局部短暫雨。各地區氣溫：北部16至29度，中部15至30度，南部16至30度，東部16至27度。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，明（17）日起至下週（19）日晨鋒面掠過、強冷空氣南下，氣溫遽降、明顯轉冷，週六（18日）公投日清晨氣溫降至最低，有符合「大陸冷氣團」定義(氣象局≦14度)的機率，北台灣平地最低氣溫也將降至10、11度左右。
降雨情況部分，吳德榮表示，明日新竹以北及東半部有局部雨，愈晚愈濕冷，週六水氣逐漸減少，北台濕冷漸轉乾，北海岸、大台北東側及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南為多雲時晴的天氣；下週日白天起氣溫緩慢回升、仍偏冷；中層雲逐漸由南往北移，西半部雲量漸增、天氣仍穩定，東半部有局部短暫雨的機率。
此外，最新模式模擬顯示，下週一（20日）「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨的機率提高，尤其南部及東南部降雨明顯；冷空氣減弱，氣溫漸回升；下週二、三（21、22日）「雷伊」殘餘水氣將帶來大範圍降雨，但各地降雨時、空分布的模擬，有「不確定性」、模式還在調整，需觀察更新的資料。（編輯：孫唯容）