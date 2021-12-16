麥當勞點餐「狂唸咒語」！他結帳愣：好省 內行秒懂狂讚
麥當勞因為其獨特的薯條風味以及時不時就推出新產品，深受台灣民眾喜愛，在過去幾年間，年度調查報告顯示，麥當勞市佔率高達50％以上，可以說是台灣速食之王。近日，就有網友分享自己去買麥當勞時，發現大家點餐時都唸唸有詞，其真相曝光後，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 06:57:51
原PO在PTT貼文指出「晚上肚子餓，在新竹麥當勞大排長龍之中，好多人都來買A01，有人還一次跟店員喊要四份，看到有人還用甜心卡大杯可樂買1送1，這是不是最划算的宵夜啊？」
貼文一出，網友紛紛回應「A01就是爽」、「一份A01再1+1，蠻划算」、「A01真的太佛了，不過快沒了」、「A01在點餐機可以自行點選購買，載具還可自己用，超方便」、「A01真的讚」、「之前10塊雞塊要100元，現在12塊雞塊65元，我還不吃爆」。
而網友所說的「A01」代碼，實際上就是麥當勞在11月中下旬宣布漲價後，一起推出的年終反饋，其中A01就是「單點6塊雞塊加1元多一件」，只要出示手機上的優惠券，或者直接口頭告訴店員要買「A01」就可以使用優惠，相當方便，不過，活動僅到12月28日就截止，熱愛雞塊的民眾可不要錯過囉！（編輯：張嘉哲）