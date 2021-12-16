南部速食NO.1不是丹丹漢堡？老饕抖出「這間」：內行才知
台灣速食店類型眾多，從日式的摩斯漢堡到美式的肯德基、麥當勞，甚至是中西式合併的丹丹漢堡都有，但台灣竟然也有隱藏版的「速食店」！近日，就有網友討論「台灣漢堡最強的是不是樂檸漢堡」意外引起不少人議論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 07:20:20
原PO在PTT貼文指出「先從三大速食店的漢堡說起，個人覺得不到200元的樂檸漢堡獲勝無懸念，其他較高價的美式餐廳的也不能打，之前去美式餐廳吃一份350的漢堡都輸他，乾脆問，400元以下的漢堡有人可以贏樂檸的嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「南部發跡的...沒吃過」、「丹丹吃CP，樂檸吃口味，兩個我都吃」、「真的不錯吃，在嘉義總店吃的」、「台北現在也有啦，不多間而已」、「真的蠻少間店，南部內行才知道吧」、「絕對是好吃又便宜」、「覺得以美式漢堡速食來看，CP值真的不錯」；不過，也有人認為「還是喜歡丹丹」、「百元的丹丹還是贏在CP值」、「總店以外的我覺得都很普通」。
而實際查詢樂檸漢堡的背景，確實在嘉義於2007年成立，發跡地在南部，是一位營養師盼以「快速慢食Fast Casual 」的餐飲風潮所創立的品牌，而現在不僅南部吃得到，中北部也都有門市分佈，南部地區則僅有台南以及嘉義，想吃的老饕們可別跑錯地點！（編輯：張嘉哲）