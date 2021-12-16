LINE只會傳訊息算外行！女抖「神功能」嗨炸：好笑又實用
科技網路發達，社群通訊軟體也經過許多更迭，其中包括大家童年回憶的Yahoo！即時通以及MSN等等，而現在，不少人都是透過LINE來聯繫親友以及通話，簡便的功能，在智慧型手機的時代，LINE成為人人每天都必須使用的重要APP，而就有網友討論「LINE的獨特功能」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 08:24:24
原PO在「Dcard」貼文指出「不知道大家有沒有聽過LINE的聊天機器人，就像一個有功能性的LINE好友，只要在LINE加好友的地方輸入ID，就可以把機器人加為好友！可以藉由問答完成很多事情，我真的覺得超實用，LINE早晚有一天能像葉問一樣，一個打十個，一堆APP都不用下載了」。
只見貼出的照片，除了日常生活中的「記帳雞」，還包括像是天氣預報、英文字典、台鐵時刻通等等，就連叫計程車都可以直接使用LINE的聊天機器人來叫，相當方便。貼文一出，不少網友紛紛回應「會不會太內行....」、「都沒用過這些欸，已收藏」、「感恩分享，收藏起來了」、「叫車的也太神了吧」。
而也有不少網友留言分享經驗「記帳雞用超久了XD很好笑又實用」、「叫車那個真的很神」、「還有簡單點的，可以查附近餐廳....超方便」、「我推薦一個叫卡米狗的，孤單寂寞覺得冷可以跟他打屁哈哈」、「推記帳雞XD超好笑，很幽默」、「蘭姆酒吐司Rumor&Truth，專門破解謠言的，超實用」。
而《NOWnews》記者也實際操作，發現只要輸入ID搜尋加入好友，或是在「官方帳號」頁面搜尋關鍵字，可以找到該帳號，加入好友就能享用不同對應的功能，且機器人有問必答，任何疑難雜症針對不同主題都有所回應，確實相當方便，也能省去許多APP佔到手機容量的問題，用戶有興趣都可以試試看。（編輯：張嘉哲）