訓練有素！花栗鼠是「聽指令小天才」 嘴塞滿反應一樣快
怎麼這麼聰明！國外一名女網友偶然結識野生花栗鼠「查理（charlie）」，沒想到牠神懷絕活，是位聽指令的小天才，不管是停下、繼續、警戒，各式各樣的指令牠都能輕鬆消化，一起來看看他們可愛的互動吧！
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 10:33:27
影片中能看到，女生將一把堅果遞給查理品嚐，正當牠歡快地將食物通通塞進嘴裡時，突然聽到指令「等等！」，查理毫不猶豫地停止動作，像是被按了暫停鍵一般毫無動作，直到聽到「繼續」才再次開始塞食物。
而這則影片是女子與查理演了個情景劇，當查理在飽餐一頓時，女子說「喔喔！有壞人在接近喔！」，雖是比較複雜的句子，但查理似乎真的能聽懂，立刻停下手邊動作，緊張地往兩邊觀察，當聽到「你確定真的什麼都沒有嗎？」，甚至浮誇地丟掉手上的堅果，再次認真的觀察四周。
可愛又聰明的查理在網路上漸漸走紅，目前已是在Instagram擁有20.9萬粉絲的小小明星。該網友表示與查理相遇在三年前，當時牠不小心闖進女子父母的庭院，但並不害怕眼前的陌生人類，在女子不懈地嘗試呼喚牠一個半星期後，一人一鼠的友誼悄悄搭起，甚至在沒有食物的時候，小查理也會待在她身旁，讓女子頗為感動。
網友們紛紛回覆「這隻花栗鼠太可愛了！」、「以前都以為花栗鼠是松鼠的小寶寶」、「牠真的聽的懂欸」、「我可以看整天」。 （編輯：李惠婷）