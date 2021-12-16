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面試被錄取「先領到一整年薪水」！網揭暗黑目的：很痛苦

▲有網友近日面試被錄取，但公司卻願意先給他一整年的薪水。然而，就有過來人揭開背後目的。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友近日面試被錄取，但公司卻願意先給他一整年的薪水。然而，就有過來人揭開背後目的。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 11:02:02｜2021-12-16 11:53:42

求職者面試時除了關心工作內容、環境氣氛等問題外，薪水也是不少人最在乎的。然而，就有網友分享近日面試一間公司後馬上被錄取，但對方竟選擇先給出一年的薪水，讓他嚇傻直呼「太佛了吧！」不過，就有過來人揭開背後目的，直喊「會痛苦很久」。

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原PO於PTT八卦板上發文，指出自己是製圖專業，近日到某間公司面試後馬上被錄取，但他驚喜透露「談完後說禮拜一直接上班，試用期3個月的薪水會先給，錢昨天下午真的直接匯入戶頭了，3個月後適任就直接再補9個月入帳」，等於公司分批將一年薪水先給他。

除此之外，他還指出年終、三節獎金也都另計，而到了次年一月會再匯給他整年薪水，以及上一年的獎金。這樣的給薪制度，讓原PO震驚表示「我還是第一次遇到這樣的公司耶！雖然不違法也很爽，但也太佛了吧！」

▲有網友好奇詢問「大家遇過先給年薪的公司嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲有網友好奇詢問「大家遇過先給年薪的公司嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光，就引來不少網友驚呼，「這麼猛，美國也很少這樣吧」、「哪一間啦說出來」、「提前給月薪聽過，給年薪是包養了吧」、「我也想應徵你們公司」、「爽，可以拿去投資或賺利息」。

但也有內行猜出用意，直言「離職要繳回，很麻煩，讓你年年都留著」、「這樣感覺像綁約，公司還不用另外付簽約金 你如果錢先花掉，這一年也不敢走，這公司其實很賺」、「準備被綁死，想走都走不了」、「不能離職跳槽，直接綁一年，加班費成謎」、「一點都不好，直接綁一年」。

甚至有過來人分享類似經歷，坦言「外商有這樣談過，但是相對的，中間做不爽要離職要賠錢，天下沒有白吃的午餐，然後加班費問題的話，通常年薪這一包通常都會開超高去cover了」、「我公司是先給月薪+上個月加班費，先給年薪不就整年加班費下年度才給，爽一次然後痛苦很久」、「簽年薪的很多都這樣，之前畫圖時也是，顧問或經理級都這樣領，基本上你就沒有加班費，努力工作吧！」（編輯：陳雅雲）

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