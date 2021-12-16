面試被錄取「先領到一整年薪水」！網揭暗黑目的：很痛苦

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除此之外，他還指出年終、三節獎金也都另計，而到了次年一月會再匯給他整年薪水，以及上一年的獎金。這樣的給薪制度，讓原PO震驚表示「我還是第一次遇到這樣的公司耶！雖然不違法也很爽，但也太佛了吧！」
貼文一曝光，就引來不少網友驚呼，「這麼猛，美國也很少這樣吧」、「哪一間啦說出來」、「提前給月薪聽過，給年薪是包養了吧」、「我也想應徵你們公司」、「爽，可以拿去投資或賺利息」。
但也有內行猜出用意，直言「離職要繳回，很麻煩，讓你年年都留著」、「這樣感覺像綁約，公司還不用另外付簽約金 你如果錢先花掉，這一年也不敢走，這公司其實很賺」、「準備被綁死，想走都走不了」、「不能離職跳槽，直接綁一年，加班費成謎」、「一點都不好，直接綁一年」。
甚至有過來人分享類似經歷，坦言「外商有這樣談過，但是相對的，中間做不爽要離職要賠錢，天下沒有白吃的午餐，然後加班費問題的話，通常年薪這一包通常都會開超高去cover了」、「我公司是先給月薪+上個月加班費，先給年薪不就整年加班費下年度才給，爽一次然後痛苦很久」、「簽年薪的很多都這樣，之前畫圖時也是，顧問或經理級都這樣領，基本上你就沒有加班費，努力工作吧！」（編輯：陳雅雲）