老台菜「青葉」霸氣喊話：年前絕對凍漲！推2招吸年輕客
創立於1964年的「青葉台灣料理」是全台最老的台菜餐廳，日前受到疫情衝擊一度暫停營業，在歷經短暫歇業後重新出發，不僅要來搶攻年菜市場，現在老台菜餐廳也尋求轉型，首度跟通路合作將經典台味帶向外帶市場。另外，面對最近各大餐廳、速食業者紛紛漲價，青葉董事長姚成璋霸氣喊話，強調在農曆過年前是沒有漲價的計畫。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-16 14:54:41
姚成璋提到，對餐飲業來說，這波漲價是很大的負擔，因為利潤空間有很大的壓縮，光是食用油就漲了三成，但他認為這波疫情很多店面有三、四個月都不能開門，大家荷包都縮水，因此喊話：「能自己扛得住的，多扛一天是一天，起碼在農曆過年前是沒有漲價的計畫」。另外，他也透露自己很幸運遇到了很佛心的房東，在疫情的那段期間主動降了不少房租。
進一步追問青葉的轉型計畫，姚成璋表示，未來希望多角化經營，已經開始著手罐頭、料理包等產品開發，另外，為了網羅40歲以下的年輕客層，青葉也積極找來小編，開始大幅增加網路資訊互動，也建立會員制，提供活動、優惠誘因。
疫情之前，青葉客層比例，大多集中在外商商業聚餐跟外國觀光客，姚成璋提到，半個月前，日商員工要外出聚餐是要報備、核准才可以出來，隨著疫情趨緩，現在外商公司也有解禁了，店內來客量有稍微好轉一點了，大概有兩成的回升。
青葉看準消費趨勢，結合旗下食品公司、營養師，在年菜規劃上注重食品安全，跟健康調味等，並且結合家樂福、東森購物等通路，推出國寶級酒家菜「富貴團員年菜組」、「青葉魷魚螺肉蒜」。