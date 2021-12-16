女員工「1理由」不想參加尾牙！網全點頭認了：根本陋習
2021年邁入尾聲，許多民眾最期待的就是可以領年終、吃尾牙，不過近日卻有女員工表示自己並不想參加尾牙，真實理由曝光後，引來不少網友點頭認同，更表示「那根本是一種陋習」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 11:08:36
根據一名女員工於《PTT》表示，自己待在公司8年了，從前幾年很期待尾牙，到近幾年越來不喜歡參加，原因就是「催酒文化很討厭」，因任職單位剛好是業務性質，所以多數同事喜歡喝酒應酬，但偏偏原PO不愛喝酒，每次最多喝一杯啤酒或紅酒。
而她也表示，現在身邊的同事喜歡一直逼迫，常常說「敬你不喝是怎樣」、「喝酒不乾杯是怎樣」，讓她感到非常苦惱，但若是說不參加聚會或尾牙，又會接到主管的慰問電話，讓她只好在每次聚會中抓準機會先離開，也因此非常不想參加尾牙聚餐。
對此，多數網友也認同「尾牙就是吃吃喝喝的同樂會呀，偏偏被會催酒的人破壞」、「陋習啊難怪肝癌這麼多」、「討厭灌酒文化+1」、「灌酒真的是陋習」、「我雖然有在喝酒，但也討厭催酒的人」、「尾牙時一定要喝到醉或吐，是多數傳產的奇怪文化」。
也有熱心網友建議，可以如何拒絕催酒的同事「喝一杯就趴在桌子上，睡到結束」、「說你有在吃藥/生病不行喝」、「說自己開車或酒精過敏選一個」、「直接發酒瘋一次保證沒人敢叫你喝」、「說大姨媽來，喝酒會經痛」、「我都說我會起酒疹」。（編輯：鍾怡婷）