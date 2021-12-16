自助餐爽夾「一團白色」！他結帳抖爆 老饕秒懂：這很貴
現代人生活匆忙，其中便當、自助餐就因方便快速且菜色多樣化的優點，受到不少外食族喜愛。不過，近日有網友夾完自助餐準備結帳時，卻發現竟需支付185元，讓他心寒直呼「物價真的漲好多！」但老饕們卻眼尖發現便當盒內「一團白色」，打臉表示「這很貴的！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 12:12:41
原PO於臉書社團《爆廢公社》上發文，無奈表示「物價真的漲好多，這些菜夾完185！」他緊接著曬出便當菜色，只見畫面中，除了白飯外，可見一整塊煎鮭魚，而配菜格中分別是糖醋排骨、炒地瓜葉和吻仔魚。
照片曝光後，就引來網友們留言，「又是自由心證的自助餐⋯非必要絕不會買」、「吃麥當當比較便宜」、「吃麥當當比較便宜」、「老闆肯定是給你多算一份主菜的錢」、「錢變薄是真的！這樣的菜自己煮超過500元信不信...」。
不過，亦有老饕點出高價真相，指出除了雙主菜問題外，鮭魚、吻仔魚等魚類價格也頗高，直言「雙主菜就要破百了，再+吻仔魚，很合理！」、「那塊鮭魚，光買生的大約就要70，你還要肉，還有吻仔魚，這樣185還好啊」、「一整塊魚⋯⋯⋯本來就貴的東西，不適合上來檢討」、「我記得吻仔魚不便宜」、「吻仔魚很貴的…」。（編輯：陳雅雲）