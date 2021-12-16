無菜單料理為何超夯？他愣「根本在騙錢」 老饕抖神優勢
近幾年無菜單料理崛起，不管是美食部落客還是身邊好友，各個皆拜倒在無菜單的魅力之下，就有網友詢問，無菜單的用意究竟為何？不能接受當下才能得知菜色的驚嚇感，就有老饕以自身經驗回覆，說明無菜單料理重視創意外，無菜單的根本原因是要用新鮮的當日食材，但品質如何則很看店家，需要多做功課。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 15:10:52｜2021-12-16 15:31:08
原PO於PTT發文，說明自己有在Instagram上搜尋美食的習慣，近期發現許多人分享無菜單料理，介紹其特色為食材創作，廚師可以針對每天新鮮的食材進行不同處理，故只分價位不給固定菜單，可原PO好奇真的每天都是不同菜色嗎？且實在不喜歡自己要吃什麼，必須到上桌時才知道的驚嚇感，於是詢問「有鄉民講解一下嗎？」
部分網友對無菜單料理的型態不以為然「就是去看老闆帥的」、「要用新鮮的當季海鮮蔬菜的話不就那樣，是要不同到哪裡去，便當店的配菜還不是一堆天天換的，這也算無菜單吧」、「不能選擇的自助餐」、「無菜單一堆，烹飪方式、擺盤一樣，食材不一樣而已」。
熱衷於無菜單料理的老饕，則以自身經驗說明無菜單的根本原因「每天買的食材都不一樣」、「吃過一家店，合夥人A負責出海、討海，合夥人B是日料廚師，他們一起經營餐廳，每天會有什麼魚貨、海鮮，真的說不準！」，但品質好壞則須要慎選店家「有料的很有料」、「雷的很雷、好的很好，很兩極」、「吃過幾間無菜單料理，有料理萬年不變的，也有每次去都沒有重覆的」。
也有人推薦自己心目中好吃的無菜單料理名單「你可以搜尋辰壽司，無菜單破萬」、「東街日本料理的500元無菜單，吃過覺得雷的來找我，我跟你道歉」。（編輯：李惠婷）