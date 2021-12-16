冬至湯圓「懶得煮湯底」怎辦？媽曝超神1招：省時又方便
12月21日就是冬至了，古人有云「冬至如大年」，歷代帝王會在這一天祭天謝神，而民俗中則有吃湯圓、吃餃子的習俗；對此，就有一名女網友表示冬至煮湯圓，懶得煮湯底時，就用「超神1招」，省時又方便，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-16 15:26:06
該名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》發文，表示冬至就快到了，應景的先煮了花生湯圓，但因為有些懶惰，不想自己煮湯底，因此就直接用「糙米漿」，「實在很方便，也很上相」。
原PO接著貼出水煮湯圓的照片，也透露「先把糙米漿加熱，再把煮好的湯圓放入」，如此一來，一碗方便美味的「花生湯圓糙米漿」就完成了。
貼文一出，掀起熱議，「好聰明，而且應該很搭」、「好聰明喔！」、「好辦法欸」、「看起來好好吃，但這熱量...管它的」、「這是好方法」、「沒試過米漿口味，看了好想吃」、「真聰明」、「不錯耶」、「這招超棒」、「感覺蠻方便的，直接米漿加下去」。
其中，也有不少網友分享自己的獨特妙招，「我一直都是直接加罐頭花生湯」、「我用無糖綠茶」、「加義美的桂圓紅棗茶也很對味喔」、「無糖豆漿很適合喔」、「泡客家擂茶也很對味」、「我家都用鮮奶...這樣可以綜合湯圓的甜味...好吃」、「我用泰山八寶粥」。（編輯：郭佩蓉）