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狗狗外出散步「自埋落葉堆」！堅持坐定：人家還想玩欸

▲狗狗外出散步後不想回家，竟然將自己埋在院子的落葉堆裡！（圖／twitter帳號sokonron）
▲狗狗外出散步後不想回家，竟然將自己埋在院子的落葉堆裡！（圖／twitter帳號sokonron）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 18:08:05

請問家裡是缺乏溫暖嗎？想必不少養過狗狗的人都知道，有時候帶牠們出門放風，心就跟斷了線的風箏一樣回不來，想回家還得同時扮演黑白臉才能順利誘拐成功。日本有一名飼主就分享一段親身經歷，網友看了都忍不住笑說：「這意圖太濃厚啦！」究竟發生什麼事呢？

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推主Kemo家中養了兩隻狗狗與一隻賓士貓，這天他帶著其中一隻狗狗外出散步後，未料回家時間到，狗狗卻不想進屋，只好讓牠在院子裡稍作玩耍，心想也許等一下牠就會改變主意而乖乖進屋。沒想到當Kemo再次回到院子時，發現愛犬竟然將自己埋進平時堆在角落的落葉堆裡，眼神還直視著遠方，讓人看了還以為牠是被拋棄、無家可歸的狗狗，殊不知牠只是不想要回家啊！

▲飼主Kemo帶狗狗散步後，牠拒絕進屋只好讓牠在院子裡小玩一會兒，沒想到Kemo再回來時牠竟然將自己埋進落葉堆裡！（圖／twitter帳號sokonron）
▲飼主Kemo帶狗狗散步後，牠拒絕進屋只好讓牠在院子裡小玩一會兒，沒想到牠竟然將自己埋進落葉堆裡！（圖／twitter帳號sokonron）
▲狗狗：偶不想回家，人家想要獨處啦！（圖／twitter帳號sokonron）
▲狗狗：偶不想回家，還沒完夠啦！（圖／twitter帳號sokonron）
Kemo哭笑不得地看著這一幕，心想：「原來你寧願在落葉堆裡也不想進屋」，沒想到下一刻牠竟然直接把臉也埋進樹葉裡！Kemo只好無奈地將照片分享在網路上，才短短4天就已吸引超過22.6萬人次按讚，許多網友都忍不住笑說：「這是什麼可愛生物」、「笑死，家裡是不是沒有溫暖啦？」、「看起來好像在泡溫泉」、「狗狗也有想要獨處的時候」、「看起來很保暖欸」而Kemo也隨後分享了牠「自埋」的影片，一起來看看吧！（編輯：陳珮瑜）


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