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要給小費喔！店貓陪客人吃飯　網見身材卻笑：有職業傷害

▲日本一間餐廳的店貓日前陪一名男性顧客吃飯，網友看了牠的身材卻全笑了。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲日本一間餐廳的店貓日前陪一名男性顧客吃飯，網友看了牠的身材卻全笑了。（圖／twitter帳號chairorahman）

編輯中心/綜合報導

2021-12-16 19:53:41

吃飯有貓咪陪伴想必一定更加美味啊！日本雖然不少寵物餐廳，但是也有一些店家會在店內飼養小動物，位於東京都杉並區有一間餐廳老闆就飼養了一隻橘貓，這天他看見一名客人獨自在店內用餐，好客的牠立刻跳上椅子陪伴，網友看了卻笑說：「是不是在等吃的啊？」。

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▲「Chairo」是推主營業餐廳裡的店貓，牠可是有固定排班時間喔！（圖／twitter帳號chairorahman）
▲「Chairo」是推主營業餐廳裡的店貓，牠可是有固定排班時間喔！（圖／twitter帳號chairorahman）
這隻橘貓叫做「Chairo（ちゃいろさん）」，雖然身為店貓卻不一定每天都到店內上班，但是只要有到餐廳，Chairo都會盡責地在門口看鴿子，迎接前來的顧客，或是在吧檯上任由顧客讚美牠。這天店裡來了一名男性客人，只見他獨自一人坐在最靠近門口的位置，Chairo見狀竟然跳上椅子與男顧客面對面，彷彿在對他說：「今天就由我陪你吃飯吧！」。

▲Chairo上班時絕不偷懶，會認真顧店。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲Chairo上班時絕不偷懶，會認真顧店。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲在門口等客人上門，以及親切地迎接客人。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲在門口等客人上門，以及親切地迎接客人。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲這天Chairo看見一名男顧客獨自用餐，牠立刻跳上去陪伴。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲這天Chairo看見一名男顧客獨自用餐，牠立刻跳上椅子陪伴。（圖／twitter帳號chairorahman）
▲Chairo：今天就由我陪你吃飯吧！等一下記得小費要多給一點喔！（圖／twitter帳號chairorahman）
▲Chairo：今天就由我陪你吃飯吧！等一下記得小費要多給一點喔！（圖／twitter帳號chairorahman）
這張看似溫馨的照片在分享短短3天就累積超過4.2萬人次按讚分享，許多人都表示：「好可愛，我也想要貓咪陪吃飯」、「貓：要給多一點小費喔」、「請問小費是給罐罐嗎？」，不過也有許多網友卻歪樓笑說：「看身形有很嚴重的職業傷害…」、「小二！來隻貓坐檯！」、「喵啥？我只是等天婦羅上桌的…」、「貓：今天的工作是讓客人花錢買店裡販售的東西餵自己」、「這個噸位比較像是幫客人吃飯」。（編輯：陳珮瑜）

▲Chairo：是誰說本喵胖的？（圖／twitter帳號chairorahman）
▲Chairo：是誰說本喵胖的？（圖／twitter帳號chairorahman）

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