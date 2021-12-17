為何台人全靠LINE聯絡？知情人抖「2關鍵」：完全跑不了
LINE目前為台灣最主流的通訊軟體，不少人都是使用LINE來和親友聯絡，甚至連企業也開始有官方帳號，對此就有網友好奇，當初為何LINE能一舉攻下台灣市場？貼文曝光後立即引起熱烈討論，許多網友認為是靠「免費」、「身邊人都在使用」這兩個關鍵成功的。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 07:07:17
該名網友昨（16）日在PTT貼文，他以「LINE是靠貼圖拿下台灣的嗎？」為題，表示手機網路當初剛盛行時，大家都流行用臉書傳訊息，不過突然之間身邊好友都用LINE聯絡，讓他只好也跟風使用，這讓他好奇這現象的原因為何？「難道LINE是靠可愛貼圖拿下台灣的市場嗎？其他軟體的內建貼圖，免費都不想用」。
貼文一出，網友紛紛留言，「跟台灣人一窩蜂習性有關吧」、「當時沒人統一江湖，他猛打廣告」、「因為當初對手說要開始收費了」、「不是，是因為免費」、「靠的是免費和中文化，吃掉老人市場，你可以想想你為什麼用LINE，80%都是因為老闆、老師、客戶有用，你才跟著用的」、「貼圖可愛啊，超愛熊大兔兔」。
另外，還有網友詳細分析，「當年基本上雙軌制，FB給親友，LINE給網友，網友的資料並不重要。後來LINE的貼圖、群組等等，你變成主力是LINE，FB剩家屬在用最後連家屬都轉移到LINE上面了。至於備份問題？不少人最終發現自己沒那麼想要備份有當然最好，但使用上影響也沒那麼大。至於其他功能附加上去，LINE就更跑不了」。（編輯：賴禹妡）