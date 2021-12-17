輪胎出現「禁止音符」啥意思？內行揭真實用途：功效很大
往往駕駛再上路前都會仔細檢查車況是否正常，確保不會有意外發生！但會開車會騎車還不一定懂車，近日，就有網友分享自己的輪胎上面有一個「禁止音符」的圖案，好奇真實用途是什麼，貼文曝光後，釣出行家解答。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 07:52:45
臉書粉絲團「加藤軍台灣粉絲團 2.0」貼文指出「請問有誰知道這輪胎上的圖案是什麼意思？」只見貼出的照片，該輪胎上除了一般原有的廠牌外，還有包括落葉、公路以及一個音符畫上禁止的圖案，非常特別，但令人好奇作用是什麼。
貼文一出，網友紛紛歪樓搞笑回應「夜間模式開啟吧」、「禁止抖音」、「禁止車上聽音樂啦」、「壓在路上會有音樂的意思」；而也有內行網友透露「安靜舒適的意思」、「靜音胎啦，比較少見」、「由左到右分別是此胎特性，節能省油，耐磨高里程，安靜舒適三種」、「靜音胎的意思，每天都在看」。
而《NOWnews》也實際詢問跑大卡車多年的司機張先生，他透露，這條輪胎沒意外是倍耐力P7的，主打的就是舒適安寧的輪胎，禁止音符就代表靜音胎的意思，行駛間較為安靜，另外像是葉子表示環保材質，公路代表競賽級的輪胎種類。張先生也笑說「這款輪胎耐用高品質，功效非常大，不過價格上比很多輪胎都貴，一般自小客車除非非常有需求，不然不會選到這麼高檔的，比較少在路上看到」。（編輯：張嘉哲）