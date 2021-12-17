Pan Paino不露臉彈琴為何沒人學？網揭主因：淘汰太多人
台灣高人氣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超而受到矚目，至今為止已吸引超過290萬人訂閱頻道。不過，就有網友好奇詢問「Pan Piano的cos彈琴為什麼其他女孩兒不學？」貼文一出便掀起討論，其中就有粉絲點破最大原因，直喊「淘汰太多人了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 10:39:53｜2021-12-17 10:53:47
原PO於PTT八卦板上發問，指出「在台灣哪邊好賺錢通常大家就一窩鋒跟上，Pan Piano彈琴那流量跟訂閱數都可以算亞洲頂標了」。但他納悶詢問在台灣有不少會cosplay打扮且身材好的正妹，「會彈琴的女生也超多，而且琴藝普通就行，這塊目前還沒什麼人在賺為什台灣妹子沒幾個人跟上？」
問題一出，立馬吸引鄉民們熱烈討論，「白、身材比例好，就淘汰太多人了」、「有個日本妹有學，但觀看衝不起來阿」、「因為不會彈琴吧」、「有好幾個都開始錄了吧？只是沒錄那麼多」、「她最高明的就是不露臉」。
其中就有粉絲點破最大關鍵，認為「她都彈流行這點應該很少人跟上」、「有身材又要懂動漫又要會彈」、「COS又不能太差，你以為這麼簡單？」、「會音樂+皮膚白+身材好+會cos+愛動漫」。
綜合網友意見，不少人除了提及身材等外表優勢外，認為Pan Piano不僅了解動漫最新趨勢以及話題，加上Cosplay扮裝起來相當驚艷，配上高超的琴藝，成為吸引觀眾的關鍵。（編輯：陳雅雲）