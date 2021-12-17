超商領包裹「最新問法」！女一聽臉紅想逃跑 內行揭真相
相信不少有網購的人，都會選擇用超商取貨的方式來下單，其據點多又方便，是不少人的首選。不過由於貨運量眾多，近日就有網友發現去超商領貨時，店員為了節省時間找貨物，現在都會順帶詢問「東西大嗎？」沒想到結局超傻眼，讓她臉紅羞炸想逃跑，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 13:56:12｜2021-12-17 14:06:07
原PO在臉書社團「爆廢公社」貼文指出「最近網購一個美妝小物到超商取貨，結果店內根本被雙12的東西淹沒，店員為了快點找到貨物，就問我說『東西大嗎？』而我心想就美妝品，於是回應『小小的而已』」。
「結果找老半天，店員根本找不到我的，最後才發現，我的美妝品是超大紙箱裝的！」原PO當場臉紅想逃跑，內心小劇場瞬間爆棚「抱歉了...店員」，回家之後打開，也發現自己的美妝品超小，結果紙箱卻是超大一個.....讓人困惑為什麼要用這麼大的箱子裝這麼小的東西，實在太尷尬啦！
貼文一出，網友紛紛回應「上次也被店員問，結果我說小的....變超大＝＝」、「上次買了一條CPU散熱膏，箱子大概是散熱膏的100倍大」、「之前買洗面乳也是....店員問我包裹大小，結果我說小，箱子卻超大，真的超尷尬」；不過也有內行網友解釋「統一規格出貨速度比較快，物品也容易擺放整齊不會受損，賣家可能有這考量」、「出貨那邊大概只有一種尺寸，但是又必須要有外盒，才會這樣」、「統一規格出貨確實比較快哦，放進去就裝箱，體諒一下啦」。（編輯：張嘉哲）