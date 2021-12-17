ATM「最新用法」曝光！她驚：只有我不知 行家一試跪了
現代人若想領取帳戶內的存款，可至超商、銀行或郵局外的ATM插卡就能完成。不過，今（17）日就有女網友意外發現ATM的最新用法，讓她當下震驚詢問「是不是只有我這麼不現代？」而引起行家們狂讚新功能太方便。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 15:40:54
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示之前和朋友出門玩時，對方突然發現忘記帶錢包，「本來想說先借她就好了，但她說沒關係，她可以用ATM的無卡提款」。原PO坦承聽到當下十分困惑，「因為第一次知道沒卡也能領錢，不是都要用提款卡才能領錢嗎？」
但她發現朋友似乎相當習慣使用，讓她驚訝直呼「第一次覺得自己老惹，都不知道現在ATM可以無卡提款，問問看各位，都有用過ATM的無卡提款嗎？是不是只有我這麼不現代QQ」。
問題一出，隨即引來不少人大讚留言，「我都用無卡提款啊超方便！都不知道多久沒碰過提款卡了咧」、「方便，這功能已經出來很久了吧」、「好幾年前就可以用指紋提款了...很方便」、「很方便呀！有時候真的會忘記帶錢包出門」、「已知用火！還可以無卡存款喔」。
甚至有過來人分享類似經驗，「可以，有次朋友身上沒錢，只有手機，就傳密碼給她，讓她去ATM領錢」、「這功能超棒，有次去花蓮玩兩天一夜到花蓮才發現錢包沒拿，當然也沒有信用卡原本很苦惱，還好想到無卡提款功能讓我還是能快樂的遊玩不掃興。否則當下差點想回家取消行程」。（編輯：陳雅雲）