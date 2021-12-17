公投日天氣如何？氣象局：清晨迎最低溫 估下探至10度
四大公投將在18日登場，中央氣象局今（17）日表示，受到大陸冷氣團影響，明日清晨將迎來本週最低溫，北部、東北部整天涼冷，中南部早晚溫差大，最低溫恐將觸10度，提醒民眾外出投票要注意保暖；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，外出時記得攜帶雨具。
編輯中心／綜合報導
2021-12-17 20:12:22
受到大陸冷氣團影響，今晚起溫度驟降，氣象局表示，明天清晨低溫下探10度，一整天屬濕冷的天氣型態，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，會有零星短暫雨的發生。
氣象局提醒，明日公投日外出需適時增添保暖衣物，桃園以北及東半部民眾記得攜帶雨具，並請確保體溫調節能力較弱族群如年長者、嬰幼兒的保暖措施是否足夠。
氣象專家彭啟明也表示，這波大陸冷氣團將延續到下週，之後會小幅回溫，記得要多穿一點出門，明日整天的天氣會感受到有些涼意，北部14至17度，中部14至22度，南部15至25度，東半部14至22度；預估，冷空氣會持續到跨年前，月底之前不排除有更強的冷空氣來。
至於雷伊颱風動態，彭啟明說，照現在預測來看，似乎到南海的時候會有點北轉，可能到禮拜天到下禮拜一，但仍有變動空間。（編輯：林莞茜）