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公投日天氣如何？氣象局：清晨迎最低溫　估下探至10度

▲四大公投明日登場，氣象局提醒民眾外出應注意保暖，清晨低溫下探至10度。（圖／NOWnews資料照）
▲四大公投明日登場，氣象局提醒民眾外出應注意保暖，清晨低溫下探至10度。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心／綜合報導

2021-12-17 20:12:22

四大公投將在18日登場，中央氣象局今（17）日表示，受到大陸冷氣團影響，明日清晨將迎來本週最低溫，北部、東北部整天涼冷，中南部早晚溫差大，最低溫恐將觸10度，提醒民眾外出投票要注意保暖；桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，外出時記得攜帶雨具。

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受到大陸冷氣團影響，今晚起溫度驟降，氣象局表示，明天清晨低溫下探10度，一整天屬濕冷的天氣型態，桃園以北及東半部有局部短暫雨，其他地區受南方中層水氣逐漸北移影響，雲量漸增多，會有零星短暫雨的發生。

氣象局提醒，明日公投日外出需適時增添保暖衣物，桃園以北及東半部民眾記得攜帶雨具，並請確保體溫調節能力較弱族群如年長者、嬰幼兒的保暖措施是否足夠。

氣象專家彭啟明也表示，這波大陸冷氣團將延續到下週，之後會小幅回溫，記得要多穿一點出門，明日整天的天氣會感受到有些涼意，北部14至17度，中部14至22度，南部15至25度，東半部14至22度；預估，冷空氣會持續到跨年前，月底之前不排除有更強的冷空氣來。

至於雷伊颱風動態，彭啟明說，照現在預測來看，似乎到南海的時候會有點北轉，可能到禮拜天到下禮拜一，但仍有變動空間。（編輯：林莞茜）

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