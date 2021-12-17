民進黨高雄之夜　蔡英文：大家跟我走

四大公投投票倒數計時，民進黨「四個不同意 高雄大步向前之夜」今（17）日晚上7點在高雄台糖物流園區後方空地舉行，現場湧入超過三萬人，總統蔡英文、副總統賴清德及行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲、高雄市長陳其邁等人輪番站台宣講，要全力催出高雄成為公投不同意最高票，蔡英文強調「大家跟我走」，讓台灣更有力、讓台灣走出去。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-12-17 20:22:36
行政院長蘇貞昌表示，正確的決定，有好的結果，錯誤的政策就要承擔後果，四大公投可以看得出國民黨的不負責任，馬英九進口萊牛9年，吃到現在沒問題卻說萊豬有問題，這樣誰都知道不合邏輯，現在連韓國也想加入CPTPP，若慢人一步，台灣將面臨高關稅，明天美豬這一題若被推翻，如果這樣造成產業外移，這個後果我們承擔不起。
蘇貞昌說，再廣闊的海也是一滴滴水匯集而成，大家不要小看自己，每一票都可以成為力量，因為大家，總統蔡英文在高雄拿下100多萬票，才能順利連任，台灣的主人大家都有責任，不要讓國民黨給我們翻桌，大家為國家的未來一起來做出一個好的結果，明天一定要投下四個不同意。
蔡英文指出，這次公投最具挑戰性的就是萊豬，這是台灣擺脫孤立，走向世界的關鍵，若台灣加入FTA、CPTPP，最大的受益者既是台灣的傳產，若加入國際組織，就可以獲得和其他國家競爭的公平機會，而加入這些組織都需要很多國家的幫助，要讓他們知道，台灣是願意接受國際規則、解決問題的國家，所以一定要投下不同意。
總統蔡英文並指出，最近從總統到里長，大家都動起來，告訴大家這次為什麼要投四個不同意，這是為了台灣的前途、為了台灣的未來，一定要一天比一天進步，四個公投題目放在一起就是面臨選擇，就是台灣要向前走，還是走回頭路，台灣拚經濟有成、防疫有成，如果台灣要突破，一定要堅持四個不同意，若沒有過關，我們現在擁有的都將會翻轉，大家不要因為想教訓誰，最後教訓到自己，「大家跟我走」，讓台灣更有力、讓台灣走出去。