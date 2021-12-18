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公投登場　高雄藍綠大咖出門投票

▲四大公投今（18）天登場，高雄市長陳其邁今天上午九點到新莊國小投票。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.18）
▲四大公投今（18）天登場，高雄市長陳其邁今天上午九點到新莊國小投票。（圖／記者鄭婷襄攝，2021.12.18）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-12-18 10:08:48

四大公投今（18）天登場，高雄市長陳其邁今天上午九點到新莊國小投票，陳其邁說，高雄陽光普照氣候，相信投票率應該會比北部來的高，還是要鼓勵市民朋友能夠踴躍投票；前立法院長王金平也表示希望每位公民都能踴躍投票，表示對公投議題的意見，讓公投有一個圓滿結論。

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陳其邁表示，高雄的天氣很暖和，應該投票率會比較高，但是過去不管是在幾次的補選，投票率好像都比較不如預期，但這一個公民投票是對事不對人，對我們未來的國際經貿，區域的均衡還有能源轉型、民主都非常的重要，所以無論如何，還是鼓勵民眾能夠行使公民權，能夠盡公民的義務來共同參與國家政策的決定。

而此次駐日代表謝長廷這次也特別回台投票，中午並將和市長陳其邁參加一系列關於高雄車站的活動，陳其邁說，其實他人在日本心在高雄，謝長廷是高雄的老市長，高雄火車站遷移的時候，本來就要來，但是因為疫情的關係，所以就沒有辦法成行，相信這個是遲來的約會，歡迎老市長回家。

▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，民進黨黨部及議會黨團在投票當天都有緊急應變小組，因應民眾在投票時遇到的所有問題。（圖／翻攝畫面）
▲民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示，民進黨黨部及議會黨團在投票當天都有緊急應變小組，因應民眾在投票時遇到的所有問題。（圖／翻攝畫面）
民進黨高雄市黨部主委趙天麟則一早就到苓雅國中投完票，並回到黨部，他表示，高雄市經過這兩年的淬鍊，從罷韓、高雄市長補選再到罷捷，民進黨黨部及議會黨團已經有一個很好的模式，在投票當天都有緊急應變小組，因應民眾在投票時遇到的所有問題，都可以隨時與選委會或任何單位做聯絡，隨時都有兩位輪值議員，這次的公投是可以持續拉票到公投截止，所以黨公職都持續在進行催票，鼓勵大家都平安、有安全感的出門投票。

而前立法院長王金平則在上午前往一甲國中投票，王金平表示，希望每位公民都能踴躍投票，表示對公投議題的意見，最起碼到門檻，讓公投有一個結果、圓滿結論。

而被問到科技廠紛來高雄，是否擔心造成用電供應吃緊？王金平說，未來不論南科或那裡，甚至是台積電用電必須未雨綢繆，能源問題要好好理性、重新思考，該怎麼做就怎麼做，最起碼要達到用電無虞狀況，備載容量最少要維持6%以上，這也已經是相當吃緊的備載容量了，希望政府好好思考，不要有任何意識形態。

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