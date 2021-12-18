李靚蕾毀滅長文爆王力宏！網見「2疑點」不信：太傻

王力宏15日時公布與李靚蕾離婚的消息，沉默2天後，李靚蕾於昨（17）日深夜於Instagram寫下一篇毀滅性長文，內容信息量爆炸，指控王婚後出軌及王家人相關行徑等等，網友則在詳閱該長文後提出兩項疑點，驚呼實在太傻。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 10:34:41
原PO於PTT上發文，說明自己在看完李靚蕾的爆料文後，對以下兩點相當不解。據李文章內容「演藝圈的男女關係和你的三觀也是顛覆了我的見識，對象/ 前對象/和他們的好友，大家....一律都是『好朋友』。16歲認識你，回想快20年來的一切，突然變得清晰，一切都是有跡可循，只是我視而不見。當時我還未成年，你26歲，你就跟我要電話，說我很漂亮，言語曖昧，打電話跟我聊天，聊就是一個小時以上。」，原PO認為李早早便知王力宏的德行，為何最後仍選擇與其結婚。
李靚蕾長文中一段提及財產分配「一開始就被逼著簽署不對等的婚前協議，你要保護你婚前的財產，我能夠理解也完全接受，但婚後的財產是我們共同的努力，也是我們各自做好份內的工作而得來的，房子在你名下，車子在你媽的名下，財產轉移的很乾淨，深怕我佔到你任何的『便宜』」，原PO覺得此為婚前約定的條件，不同意當初就不應該簽，認為高學歷的李靚蕾不該做出這麼傻的事情。
網友見文後紛紛同理李靚蕾的處境「愛丟卡慘戲」、「王在她那麼小的時候（16歲）就下手，她放不下也是可以理解的」、「她有寫啊！因為他讓輿論抹到她身上還不幫忙澄清，她未來要堅強養小孩，沒空陪他繼續演」、「大部分都覺得結婚有小孩會改變一個人」。 （編輯：李惠婷）