欺人太甚！女醫痛心李靚蕾處境 爆氣嗆王力宏「可恥」
王力宏公布離婚後，前妻李靚蕾於17日深夜發出一篇毀滅性長文，內容控訴在與王婚姻期間遭到長期冷暴力及慣性出軌等狀況，女醫師黃宥嘉見此消息沉痛萬分，於臉書大嗆王力宏「欺騙社會，欺人太甚」、「這樣對待自己3個小孩的媽可恥！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 11:48:33
李靚蕾17日深夜長文震驚各界，眼科醫師黃宥嘉讀完文章後頗有感觸，直言「王力宏還真有臉回家逼老婆離婚。下次建議代言臉部去角質產品！」，怒嗆王「欺騙社會，欺人太甚！」，並認為王力宏年紀尚輕，未來本還能發揮天賦繼續賺大錢，現在「就因為不願給老婆錢用，不願維護前妻名譽，以後自己也沒錢賺」。
黃宥嘉認為李靚蕾非常倒霉，遇到這種事還得「承受來自媒體的指責與嫁禍」，並嗆聲到「經紀公司跟王力宏看走眼了：以為女人在婚姻中忍耐，離婚也要繼續忍耐是嗎？」、「這樣對待自己3個小孩的媽可恥！」
除黃宥嘉醫師外，眾多KOL也針對這波毀滅性離婚事件發表自己的看法，許書華醫師便將此事對照王力宏的歌曲《你不知道的事》，認為「其實也沒有說謊，只是整個從情歌變成暗黑版本」，並感嘆「王子公主當久了，是否連對人殘忍，也當是施捨？」。鄉民女神黃瓊慧則說「演藝圈大家的好朋友黑人曾在受訪中表示：王力宏感情的事、知道的越少越好，現在看來，還真是話中有話。」（編輯：李惠婷）