王力宏深夜偷上線！「急做2事」遭抓包 網狠酸：心虛了
今（18）日深夜李靚蕾在社群平台發布「核彈級爆料毀滅信」，徹底撕開老公王力宏的真面目，消息震撼全演藝圈，而王力宏雖然至今都尚未對外回應，卻被人發現他深夜悄悄地上線刪除文章、關閉評論功能，讓網友狠酸是「心虛了」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 12:08:27
李靚蕾在信中提到，她過去曾被逼簽婚前協議、遭王力宏家人冷暴力，沒想到還陸續發現丈夫出軌、約炮，甚至最後王力宏因「不希望對象委屈被喊小三」而堅持離婚，她才會忍無可忍寫下長文揭開枕邊人的真面目。
王力宏在此之前才剛成為汽車品牌INFINITI大陸區的品牌代言人，沒想到爆料文貼出後， INFINITI微博也在凌晨1時火速發布聲明，強調「英菲尼迪決定即日起中止與王力宏先生的合作關係」，成為最快和王力宏切割的品牌。
而王力宏雖然至今對於爆料都沒有任何回應，卻被眼尖的網友發現，他在18日凌晨悄悄地在微博上線，除了把替INFINITI大陸區代言的文章刪除，還將評論功能關閉，另外IG也設定成無法回應，使大批網友無法在其社群平台上留言，忍不住罵：「凌晨4點還更新」、「不只刪（微）博還壓熱搜」、「笑死了，感覺偷偷摸摸的」。（編輯：賴禹妡）