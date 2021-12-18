小貓熊初亮相！精力充沛玩超瘋 媽汗顏硬拖：回家休息
大家還記得今年7月初在臺北市立動物園溫帶區出生的小貓熊寶寶嗎？經過媽媽「美可」的認真哺育、加上保育員的細心呵護，討喜又可愛的小貓熊寶寶「可麗露」要跟著媽媽美可一同亮相囉！目前，可麗露已經可以很熟練地獨自吃竹葉、每天都好奇的在戶外活動場爬上爬下，顯得活力十足呢！
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 16:02:02
小貓熊寶寶成長速度相當驚人，才短短4個多月，背上的毛髮就已經完全轉換為成體的紅棕毛色。11月中旬時，可麗露開始跟著媽媽到戶外活動場熟悉環境，並學習吃固體食物，除了基本的竹葉和猴料外，近期也開始嘗試胡蘿蔔與蘋果。貪吃的可麗露總是趁機搶食媽媽不小心掉下來的猴料，而媽媽美可當然也不是省油的燈，不會輕易地將食物讓出去。
活潑的可麗露有時會偷襲美可，想要媽媽陪牠一起玩耍，寵兒魔人的美可平時都會和牠有親子互動，但照顧寶寶總有累的時候，每當美可累到不想陪玩的時刻，就會直接拖著可麗露強行帶回家休息。
目前，越來越熟悉環境的可麗露，已經會跟著媽媽在活動場內四處探索、標記、嗅聞，並在棲架爬上爬下、且動作熟練，各項生長指標均發展順利。除此之外，可麗露其實還是個可愛的黏人精！保育員觀察到，有次母子倆一同窩在岩壁上睡覺時，美可先行離開進入內舍，可麗露發現沒有跟上媽媽的腳步便在岩壁上哭，等到美可察覺時才出來找可麗露。有了這次經驗後，往後只要美可離開寶寶身旁，便會回頭呼喚可麗露，提醒要跟緊腳步。
喜歡小貓熊的大小朋友，也歡迎趁可麗露獨立前，把握時間來一趟溫帶動物區，觀察這對親子互動的可愛模樣，運氣好的話，說不定看到可麗露正黏TT地跟在媽媽的屁股後面喔！（編輯：李惠婷）