「章魚哥」天玉里開票！北市公投票率僅3成、松山區最高
18日舉行四大公投案，下午進行投開票，而被視為關鍵指標的台北市士林區「天玉里」，因人口結構與北市總體相似，又被稱為「小台北」，其歷年大選，「天玉里」投票結果與整體結果誤差不到1%，所以又有「選舉章魚哥」稱號，不過疑似受到低溫影響，北市投票率不高，各區投票率平均僅有33%，天玉里投票率更不到50%，目前各投票所正一一開票，詳細情況稍晚應該會有結果。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 16:33:37
據了解，此次公投的總投票權人數，為1982萬5468人，而各項公投同意票，必須達到495萬6367票，也就是總投票人數的4分之1，且必須多過不同意票，才能通過。據台北市選委會指出，截至18日下午2時，北市平均投票率為33.63%，其中最高為松山區36.59%，最低為大安區30.07%。（編輯：林盈君）
【北市12行政區投票率】（截至18日下午2點）：
◆松山：36.59%
◆信義：32.70％
◆大安：30.07％
◆中山：34.32％
◆中正：34.82％
◆大同：32.21％
◆萬華：34.08％
◆文山：35.90％
◆南港：32.26%
◆內湖：33.58％
◆士林：34.18％
◆北投：33.02％