超商麵包之王是誰？這「2款」眾人讚爆：架上有一定買
現代人生活繁忙，早餐常常在便利商店中解決，而超商麵包便是許多人的好選擇。就有網友表示在超商麵包中，自己最愛的品項是蛋黃奶香麵包，認為在冷冷的天吃一口再搭上暖和的咖啡，便是人間美味，也詢問眾人心中的超商麵包之王是哪個品項，整理網友們的留言，蛋黃奶香麵包及起司貝果最受人喜愛。
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 17:44:40
原PO於Dcard上發文，認為蛋黃奶香麵包是超商台式麵包的王者，加熱後，內餡的蛋黃香氣撲鼻而來，若配上一杯熱熱的咖啡便是完美，甚至說自己一星期會回購3次以上，沒買的那幾天便是該麵包沒有上架，最後也詢問各網友的意見「大家覺得台式麵包王者是誰？」
經過網友熱烈的留言，原PO推薦的蛋黃奶香麵包和起司貝果奪得許多人的喜愛「起司貝果」、「蛋黃麵包」、「起司貝果！！！」、「蛋黃麵包微波後蛋黃餡超級香，麵包還可以一絲絲吃超好吃 ♥(｡￫v￩｡)♥」、「吃過之後只要看到都把架上的掃下回家吃」。
其他種類的麵包也各有推崇者，大家推薦的超商麵包有「墨西哥巧克力」、「克林姆麵包」、「青蔥肉鬆麵包捲！」、「菠蘿麵包」、「紅豆麵包」。 （編輯：李惠婷）