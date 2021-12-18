公投投票率低迷！疑「台人政治無感」　眾點1因素

今日四項公投包含「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，於8點至下午4點開放投票，可民眾卻發現投票所排隊人數非常少，對比之前大選排3小時，這次「馬上就出場了」，代表這次投票率較低，而網友也發文質疑「為何大部分台灣人都是無所謂的樣子？」
編輯中心/綜合報導
2021-12-18 18:43:54｜2021-12-18 19:20:26
原PO於PTT上以「這次公投投票率低代表什麼意義？」為題發文，認為這次投票率低迷的結果讓他相當納悶，「照理說發起這些公投，應該是有掌握到一定的支持度，不能說穩贏，至少也有把握衝高投票率吧？那這次為什麼會沒人要去投票」，更質疑到「那我不禁納悶了，為何大部分台灣人都是無所謂的樣子？」
網友紛紛跳出發表看法「台灣人只會關心開票完晚餐要吃什麼」、「沒有免費回家的車，經濟差不想浪費」、「會投的就是會投啦！」、「年輕人躺平了」，而部分網友則點出關鍵因素，認為此次議題與民生較無相關、動力不足，導致不想花時間出門投票「核能、豬肉、藻礁關我何事」、「投不投東西都會漲」、「不要把專業議題的丟給我選，我只會選要不要統一，漲不漲價、死不死刑這種議題」。
但另一位網友則發文駁斥投票率低迷的說法，表示自己家附近的投票所人數眾多「吃完中飯再來投票而已吧」，也有其他網有附和「早上6～7成，下午3～4成，過往投票比例好像差不多都這樣」、「人真的很滿 都繞圍牆兩圈了」。 （編輯：李惠婷）