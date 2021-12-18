王力宏從北京倉促返台！外界推測：大陸嫖娼要被抓去關

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據了解，李靚蕾17日深夜發文，悲痛陳述婚後獨自扶養3個孩子，儼然變成偽單親，不但遭到王家人冷暴力跟歧視，丈夫王力宏甚至還不斷劈腿、約砲，偷吃已婚人妻，給的理由竟是「無法控制自己」，更誇張的是，王力宏提出的離婚理由，是「怕遇到喜歡的女生後，她會被說是小三」，讓之前「愛家愛妻」的好男人形象大崩壞。
而李靚蕾更提到，婚前被逼迫簽下不對等協議，且王力宏常常好幾個月不回家，缺席孩子的生日、重要節日，讓孩子哭到心碎。聲明曝光後，18日上午，王力宏現身北京機場，緊急搭機返台。
有網友推測，王力宏倉促返台的原因，應與大陸當局的政策有關，首先針對「道德敗壞」藝人，採取全面封殺，尤其從事件爆發後，各大代言紛紛解約，中國官媒也對此做出評論，等於是證實封殺王力宏；另外，在大陸召妓嫖娼，會處10日以上、15日以下拘留，推測王力宏是怕證據落到警方手中，才緊急返台，不過真實詳情，還有待當事人出面說明。（編輯：林盈君）
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