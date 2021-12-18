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王力宏從北京倉促返台！外界推測：大陸嫖娼要被抓去關

▲王力宏遭爆劈腿、召妓，愛妻愛家形象崩壞。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏遭爆劈腿、召妓，愛妻愛家形象崩壞。（圖／翻攝李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-18 19:31:09｜2021-12-18 19:48:50

知名歌手王力宏，本月15日證實與妻子李靚蕾離婚，結束長達8年婚姻，一開始傳出，2人離婚係因為婆媳問題，不料17日深夜11時許，李靚蕾發出4千多字的毀滅式長文，痛訴昏後遭王家人冷暴力跟歧視，甚至揭露王力宏約砲已婚人妻、召妓等，猶如震撼彈驚爆各界。

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事後王力宏並未發表聲明，18日傍晚，他緊急從北京搭機返台，對此有網友推測，可能跟大陸當局政策有關，首先近期大陸對「道德敗壞」藝人全面封殺；另外，在大陸「嫖娼」恐要被拘留15天，不過真實原因為何，還有待王力宏本人出面澄清。

▲王力宏、李靚蕾8年婚姻玩完。（圖／翻攝李靚蕾IG）
▲王力宏遭爆劈腿、召妓，愛妻愛家形象崩壞。（圖／翻攝李靚蕾IG）
據了解，李靚蕾17日深夜發文，悲痛陳述婚後獨自扶養3個孩子，儼然變成偽單親，不但遭到王家人冷暴力跟歧視，丈夫王力宏甚至還不斷劈腿、約砲，偷吃已婚人妻，給的理由竟是「無法控制自己」，更誇張的是，王力宏提出的離婚理由，是「怕遇到喜歡的女生後，她會被說是小三」，讓之前「愛家愛妻」的好男人形象大崩壞。

而李靚蕾更提到，婚前被逼迫簽下不對等協議，且王力宏常常好幾個月不回家，缺席孩子的生日、重要節日，讓孩子哭到心碎。聲明曝光後，18日上午，王力宏現身北京機場，緊急搭機返台。

有網友推測，王力宏倉促返台的原因，應與大陸當局的政策有關，首先針對「道德敗壞」藝人，採取全面封殺，尤其從事件爆發後，各大代言紛紛解約，中國官媒也對此做出評論，等於是證實封殺王力宏；另外，在大陸召妓嫖娼，會處10日以上、15日以下拘留，推測王力宏是怕證據落到警方手中，才緊急返台，不過真實詳情，還有待當事人出面說明。（編輯：林盈君）

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
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