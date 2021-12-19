最低溫10度！連下雨3天 下波冷空氣超越「強烈冷氣團」
中央氣象局指出，今（19）日東北季風持續影響，中部以北及東北部低溫只有14、15度，其中北部有局部10至11度左右低溫發生的機率，白天北部、東北部及東部高溫會比昨天稍微回升；迎風面的基隆北海岸、大臺北山區及東半部地區仍有局部短暫雨，而由於中層水氣逐漸增多，中南部山區也有零星降雨的機會，其他地區為多雲。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 06:31:24
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天清晨冷空氣已稍減弱，中層雲又截斷「輻射冷卻作用」，故低溫已見回升；截至5：07本島平地出現的最低氣溫為新北(深坑、雙溪區)12.3度；其他各平地低溫：中部(台中大甲區)13.5 度，南部(台南六甲區)14.3度，東部(宜蘭三星鄉)12.9度。台北市(文山區)12.9度。
吳德榮指出，最新(18日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天受中層雲系影響，各地雲量多、中南部山區及東半部有零星飄雨的機率；氣溫略回升、仍偏冷，應注意保暖。各地區氣溫：北部13至19度，中部14至23度，南部15至24度，東部13至24度。
吳德榮說，明（20）日「雷伊」外圍水氣逐漸接近，各地雲層逐漸增厚，降雨機率逐漸提高，範圍亦漸擴大；冷空氣漸減弱，天氣仍偏涼。週二（21日）「雷伊」殘餘的水氣將帶來大範圍、較強降雨，天氣濕涼。週三（22日）「雷伊」殘餘的水氣東移，北部、東半部仍有雨，北台濕涼，其他地區降雨趨緩。週四（23日）北、東仍有局部短暫雨，北台濕涼，其他地區多雲時晴。
吳德榮說，週五（24日）另一波東北季風逐漸增強；週六（25日）強冷空氣南下，氣溫漸降，天氣轉冷；下週日、一（26、27日）氣溫降至最低，而這波強冷空氣最新模擬的強度，為入冬以來最強的一波，且已跨過「強烈大陸冷氣團」門檻，不過，終究是7天後的模擬，模式會如何調整？應密切觀察。（編輯 :孫唯容）