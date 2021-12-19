與現實脫節？PTT與四大公投有落差 網酸：網軍無法投票
昨（18）日四大公投提案結束，結果由民進黨力挺的「四個不同意」全數通過，過去在政治選舉中極有參考價值的《PTT-Gossiping》日前才對綠營提出的政見狂吐槽，未料開票結果出爐後卻與板上討論產生相當大的落差，因此網友發文好奇，立刻引發許多人熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 11:07:46
該名網友在《PTT-Gossiping》表示，「這一個星期看八卦板，我還以為穩贏了，結果沒想到現在…板上整個愁雲慘霧抓戰犯，為何這次八卦跟現實風向落差這麼大，怎麼會這樣」。
原來過去PTT八卦版對於總統大選以及立委陳柏惟罷免案等都可明顯看出大家的選舉意向，唯獨這次的四大公投卻與板上討論的結果產生極大落差，因此貼文一出後，許多網友都紛紛表示：「反指標阿」、「現在演算法的關係大家都比較容易看到同溫層啊，推特跟八卦版根本兩個世界」、「這版一堆沒投票權的五毛常駐你還能當真」、「八卦是開拓者，現實世界還沒跟上」、「就有人在帶風向啊」。
另外也有網友提到：「八卦都網軍」、「有網軍在搞」、「網軍和公關公司洗太多沒有用」、「一堆網軍，只會炒風向」、「真正的網軍集散地，不要意外」。（編輯：陳珮瑜）