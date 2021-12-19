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王力宏狂被切割！網抓包「1帳號」偷追蹤他　粉絲秒暴動

▲王力宏遭前李靚蕾毀滅式爆料，眾多品牌火速切割。不過，就有網友發現「1官方帳號」反急著追蹤王力宏，讓一票粉絲笑翻。（圖／翻攝王力宏IG）
▲王力宏遭前李靚蕾毀滅式爆料，眾多品牌火速切割。不過，就有網友發現「1官方帳號」反急著追蹤王力宏，讓一票粉絲笑翻。（圖／翻攝王力宏IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-19 11:53:03

藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，醜聞爆發後，王力宏立馬遭眾多代言品牌火速切割，甚至還有網友發現周杰倫也取消追蹤王力宏IG。不過，就有網友發現「1帳號」反而偷偷追蹤王力宏，引起粉絲嗨翻直呼「真的很緊跟時事欸！」

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有女網友於Dcard上發文，發現由「薩泰爾娛樂」舉辦的大型脫口秀節目《炎上BURN》的官方instagram，除了追蹤名單有愛莉莎莎、謝和弦、徐乃麟等已參與的藝人明星外，最近還多出了正爆出醜聞的王力宏，讓她笑翻直呼「笑死，真的很緊跟時事欸！王力宏怎麼可能去上啊」。

▲粉絲發現《炎上BURN》的官方instagram已追蹤王力宏。（圖／翻攝Dcard）
▲粉絲發現《炎上BURN》的官方instagram已追蹤王力宏。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，瞬間引起眾多網友討論，「笑死，很好啊！我很期待」、「王力宏不都是在中國發展了，怎麼可能敢上這個節目」、「過個一兩年有機會」、「炎上可能是他唯一的機會了，炎上我大哥欸」、「雖然王不可能去炎上可是真的快笑死，太快了」、「血流成河可是不分男女老少的」。

據了解，《炎上BURN》堪稱是「台灣史上最高規格低級喜劇現場演出」，更標榜「不被審查也不被停播的吐槽大會」，其首集就找來藝人徐乃麟，結果大受好評。（編輯：陳雅雲）

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