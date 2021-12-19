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冷氣團來襲！棉被怎蓋才保暖？日本醫生曝「這樣做」最佳

▲氣溫變冷被子怎麼蓋才對？日本醫師提供正確保暖方式。（示意圖／取自Pexel）
▲氣溫變冷被子怎麼蓋才對？日本醫師提供正確保暖方式。（示意圖／取自Pexel）

編輯中心/綜合報導

2021-12-19 13:08:08

大家有感覺到氣溫又下降了嗎？這幾天鋒面、強冷空氣團報到，苗栗以北幾乎都只有16到20度的有感低溫，許多民眾紛紛將厚棉被、毯子拿出來保暖，甚至有人晚上一次蓋兩件被子入睡。不過究竟怎麼蓋才會最保暖？日本專家提出解答。

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根據日本東海電視台詢問一名專門研究睡眠的中山明峰醫師表示，不少人會一次蓋羽絨被以及毛毯，不過蓋法不同保暖程度也會不一。中山醫師表示，羽絨被需要感應人體溫度，直接接觸人體則保暖度最好，如果在羽絨被下蓋毛毯則會阻斷感熱特性，因此在羽絨被外加毛毯，才能使被子內的溫度提高。如果覺得還不夠，醫師則建議直接將毛毯鋪在床鋪上，這樣身體上方有羽絨被保暖，底下也有毛毯接收熱度，保暖效果最佳！

▲中山明峰醫師表示羽絨被需要感受人體溫度才會變熱，因此最好直接與人體接觸，而最保暖的方式是在床上舖毛毯，身上蓋羽絨被，保溫效果最佳。（示意圖／翻攝自tokai-tv）
▲中山明峰醫師表示羽絨被需要感受人體溫度才會變熱，因此最好直接與人體接觸，而最保暖的方式是在床上舖毛毯，身上蓋羽絨被，保溫效果最佳。（示意圖／翻攝自tokai-tv）
除了蓋被子的方式以外，中山醫師也強調冬天睡覺時有3點要特別注意：

1. 肩頸部位：當被子蓋著身軀時，露在被子外的肩頸部位如果沒有連帶保暖，很容易在氣溫低的時候造成僵硬以及乳酸堆積，甚至影響傳送到腦部的血液，因此建議要蓋好肩頸部位或是戴上脖圍保暖。

2. 溫差：冬天的鼻子對於溫度變化相對敏感，容易在睡覺時鼻塞或流鼻水而影響睡眠，建議將房間溫度設定至少20～24度以上，避免起床後產生過多的溫差。

3. 四肢：不少年長者為了保暖，會在睡覺時穿襪子甚至戴手套，但醫師卻表示手腳是身體用來散熱調節體溫的地方，如果包得太緊，反而會影響體溫調節，因此如果真的要穿戴襪子與手套的話，必須選擇透氣度佳的材質。（編輯：陳珮瑜）

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