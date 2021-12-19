COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

BY2妹「踩3底線」惹惱李靚蕾！她籲：吃過王力宏的低調點

▲BY2妹妹Yumi因被影射是王力宏小三後，氣得連夜報警，卻引來李靚蕾正面宣戰。對此，兩性專家欣西亞，也分析Yumi連踩3底線，逼得李靚蕾開戰。（圖／翻攝微博、李靚蕾IG）
▲BY2妹妹Yumi因被影射是王力宏小三後，氣得連夜報警，卻引來李靚蕾正面宣戰。對此，兩性專家欣西亞，也分析Yumi連踩3底線，逼得李靚蕾開戰。（圖／翻攝微博、李靚蕾IG）

編輯中心/綜合報導

2021-12-19 14:01:18｜2021-12-19 14:52:21

藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料渣男行徑，BY2妹妹Yumi因被影射是王力宏小三後，氣得連夜報警，卻引來李靚蕾回嗆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」，正面宣戰Yumi。對此，兩性專家欣西亞也分析Yumi連踩3底線，逼得李靚蕾開戰，更勸告「有吃過這位人夫的，就不要隨便大喊『我沒有』在那裡裝無辜，否則業力即將引爆」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩性專家欣西亞於臉書粉專《欣西亞和Shane任翔》上發表看法，表示針對李靚蕾直接正面對決BY2妹妹Yumi一事，她呼籲「奉勸曾經跟王力宏勾勾迪過的女明星們，如果妳們還想要臉，還想繼續當一朵白蓮花，接下來最好都低調點，有吃過這位人夫的，就不要隨便大喊『我沒有』在那裡裝無辜，否則業力即將引爆」。

▲李靚蕾宣戰BY2。（圖／BY2工作室微博）
▲李靚蕾正面宣戰BY2妹妹Yumi。（圖／BY2工作室微博）
欣西亞坦言，雖然並不知道BY2妹妹Yumi與王力宏進展到什麼程度，但她觀察李靚蕾一連串的動作，認為李靚蕾對Yumi頗為在意，「當媒體po出王和Yumi的親密照，含沙射影說他們有染，接著王力宏自清，李靚蕾便再也無法坐視，直接以長文揭穿王的真面目」。

▲YUMI（左）被傳是王力宏砲友，公司深夜告網友，豈料李靚蕾出面表示要提供證據給警察。（圖／微博）
▲YUMI（左）被傳是王力宏炮友，公司深夜告網友，豈料李靚蕾出面表示要提供證據給警察。（圖／微博）
欣西亞指出，老公出軌雖然並不全然是小三的錯，但要追究到什麼程度，必須根據各種狀況和第三者的態度。欣西亞分析，在李靚蕾眼中的第三者，明目張膽對人夫撩撥、對原配挑釁，最後甚至大張旗鼓地跑警察局說是被誹謗，讓她無奈提問「天底下哪個手裡握有鐵證的大老婆能夠容忍？」（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀