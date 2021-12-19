BY2妹「踩3底線」惹惱李靚蕾！她籲：吃過王力宏的低調點
藝人王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料渣男行徑，BY2妹妹Yumi因被影射是王力宏小三後，氣得連夜報警，卻引來李靚蕾回嗆「請把警察聯繫方式給我，我提供證據，謝謝」，正面宣戰Yumi。對此，兩性專家欣西亞也分析Yumi連踩3底線，逼得李靚蕾開戰，更勸告「有吃過這位人夫的，就不要隨便大喊『我沒有』在那裡裝無辜，否則業力即將引爆」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 14:01:18｜2021-12-19 14:52:21
兩性專家欣西亞於臉書粉專《欣西亞和Shane任翔》上發表看法，表示針對李靚蕾直接正面對決BY2妹妹Yumi一事，她呼籲「奉勸曾經跟王力宏勾勾迪過的女明星們，如果妳們還想要臉，還想繼續當一朵白蓮花，接下來最好都低調點，有吃過這位人夫的，就不要隨便大喊『我沒有』在那裡裝無辜，否則業力即將引爆」。
欣西亞坦言，雖然並不知道BY2妹妹Yumi與王力宏進展到什麼程度，但她觀察李靚蕾一連串的動作，認為李靚蕾對Yumi頗為在意，「當媒體po出王和Yumi的親密照，含沙射影說他們有染，接著王力宏自清，李靚蕾便再也無法坐視，直接以長文揭穿王的真面目」。
欣西亞指出，老公出軌雖然並不全然是小三的錯，但要追究到什麼程度，必須根據各種狀況和第三者的態度。欣西亞分析，在李靚蕾眼中的第三者，明目張膽對人夫撩撥、對原配挑釁，最後甚至大張旗鼓地跑警察局說是被誹謗，讓她無奈提問「天底下哪個手裡握有鐵證的大老婆能夠容忍？」（編輯：陳雅雲）