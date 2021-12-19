王力宏為何不親上火線？李靚蕾「1句話」網秒懂：同套路
王力宏醜聞越演越烈，前妻李靚蕾針對婚姻內幕發聲兩次聲明，而王爸王大中也替兒子手寫一封信，反擊李靚蕾因懷孕而威脅逼婚。不過，就有網友好奇詢問，事情延燒至今「王力宏幹嘛都不講話？」就有網友挖出李靚蕾長文中的1句話，戳破不親上火線的主因。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 14:48:26
原PO於PTT八卦板上發文，表示前妻發布2次聲明，王爸王大中也替兒子寫了一封千字信，讓他納悶詢問「阿王力宏幹嘛都不說話？還跑回台灣，感覺很可疑呀！他拖越久，我覺得大家越會相信女方呀？王力宏是不是傻了」。
貼文一出，就引來鄉民們留言討論，「公關還在想對策」、「多說多錯」、「等風頭過啊！台灣人這麼健忘」、「這招很強，隔離中不接受記者提問」、「女方還沒開大絕，就已經拳拳到肉了」、「有啊！他跟前妻講房子給妳聲明撤回」。
事實上，在李靚蕾17日發布的聲明中，爆料王力宏「因為想要順從而失去你生命中很多重要的東西，到了37歲仍無法自己做任何決定，你感到非常沮喪無力，無法做想做的事，無法掌握自己的工作， 感情，或經濟。」不僅如此，李靚蕾還指控王力宏在婚姻中總躲藏起來，「躲在親友後面，透過他們各種霸凌我。」
對比王力宏爸爸王大中今（19）日曬出親筆信，反擊李靚蕾因懷孕而威脅逼婚，同種套路讓網友們傻眼直呼，「真的是爸寶媽寶，都幾歲還躲在爸媽背後」、「婚姻問題推爸爸出來聲明，真的不OK」、「就沒擔當的人啊，不然他爸怎麼會發言，很可笑」、「他習慣躲後面讓別人坦，自己當乖寶寶」。（編輯：陳雅雲）