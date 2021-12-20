COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

冬至進補商機旺！電鍋上電商熱搜　湯底搜尋量成長6倍

▲PChome 24h購物居家聚餐「一鍋多用」智慧廚電人氣高，「手作商機」烘焙用具需求熱。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物居家聚餐「一鍋多用」智慧廚電人氣高，「手作商機」烘焙用具需求熱。（圖／PChome 24h購物提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-20 07:00:00

冬至到來！響應吃湯圓添歲慶團圓的習俗，許多家庭選擇於家裡聚餐，刺激冬令宅食經濟需求高漲。根據電商業者PChome 24h購物觀察，近期「廚房家電、火鍋湯底、鍋具」三大品類熱搜，包含電鍋、鴛鴦鍋等皆為熱門關鍵字，蒸氣烘烤爐、旋風烤箱搜尋則較上週成長7成。另外，網購平台486團購也發現，站內「湯底」、「火鍋」等搜尋關鍵字，也較前兩週成長6倍。

我是廣告 請繼續往下閱讀
進一步分析銷售趨勢，PChome 24h購物指出，入冬後暖胃湯品買氣飆升，帶動火鍋湯底、佛跳牆、羊肉爐等品項銷量較去年同期大幅成長近65％，品牌以老四川、涓豆腐、林聰明等名店大獲好評，主因網路口碑好、免排隊，份量多適合2-4人小聚享用。

電商業者觀察發現，今年消費者除了選擇重口味的麻辣湯底外，也搭配購買較清爽的養生湯底，一次湊齊鴛鴦雙重口味，例如賈以食日經典火鍋湯底享受價888元、康寶酸白菜火鍋湯底3入暖心價559元、嘉義林聰明沙鍋菜湯底2袋饕客價749元、林東芳牛肉湯鍋底6包優惠價799元等，都是熱銷產品；另外，這波冬至也帶動鴛鴦鍋具熱銷，熱門價格帶落在500至1500元間，人氣夯品例如鍋寶 304不鏽鋼鴛鴦鍋32CM特價659元。

▲PChome 24h購物於平台上推出嘉義林聰明沙鍋菜湯底，在冬至進補時節受到廣大消費者青睞。（圖／PChome 24h購物提供）
▲PChome 24h購物於平台上推出嘉義林聰明沙鍋菜湯底，在冬至進補時節受到廣大消費者青睞。（圖／PChome 24h購物提供）
此外，電商業者也發現，許多家庭偏好選購多功能智慧廚電，其兼具一機多用途、不佔空間又可輕鬆完成各式菜色的特色，掀起強勁買氣，像是水波爐銷量即有年增突破85％的亮眼表現；其中，日立 22L水蒸氣烘烤微波爐 MROVS700TR強檔促惠價​​1萬5548元，人氣暢旺。

電商業者也指出，除了多人聚餐廚電榜上有名外，適合外宿及情侶使用的小份量電鍋、快煮鍋，也因隨插即煮、料理方便快速的特色，登上廚房家電的熱銷排行，例如KINYO陶瓷快煮美食鍋限時特價699元、大同無段式溫控3L鴛鴦雙味電火鍋驚喜價990元等，也登上熱銷榜。

▲486團購指出，民眾不能出國但好想念韓國味，平台上推出的即享用韓式鍋物成為消費者掃貨目標。（圖／486團購提供）
▲486團購指出，民眾不能出國但好想念韓國味，平台上推出的即享用韓式鍋物成為消費者掃貨目標。（圖／486團購提供）
另一方面，根據486團購觀察，受到氣溫下探影響，不僅即食鍋物湯底人氣旺，韓國進口鍋物湯底、拉麵、粥品、零食銷量持續上揚，其中「湯底」、「火鍋」搜尋關鍵字較前兩週成長6倍。

團購業者指出，天氣越冷，重口味的韓式麵食越受民眾青睞，他們也一次引進6種拉麵口味供選擇，其中使用海鮮蔬菜當湯底的花蟹炒碼麵，人氣第一；而湯頭濃郁的蛤蠣牛骨湯麵，也是消費者的熱門選擇。

另外，團購業者表示，冬至養身，許多民眾睡前會泡上一杯暖身茶不僅暖胃也有助入睡，其中花泉紅棗茶以韓國國產紅棗濃縮液添營養堅果，整體銷量較上周翻倍成長。

▲486團購指出，韓國Pulmuone香菇牛骨湯麵使用越南紅辣椒加深辣味，適合喜愛重口味的美食饕客。（圖／486團購提供）
▲486團購指出，韓國Pulmuone香菇牛骨湯麵使用越南紅辣椒加深辣味，適合喜愛重口味的美食饕客。（圖／486團購提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀