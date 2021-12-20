冬至進補商機旺！電鍋上電商熱搜　湯底搜尋量成長6倍

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電商業者觀察發現，今年消費者除了選擇重口味的麻辣湯底外，也搭配購買較清爽的養生湯底，一次湊齊鴛鴦雙重口味，例如賈以食日經典火鍋湯底享受價888元、康寶酸白菜火鍋湯底3入暖心價559元、嘉義林聰明沙鍋菜湯底2袋饕客價749元、林東芳牛肉湯鍋底6包優惠價799元等，都是熱銷產品；另外，這波冬至也帶動鴛鴦鍋具熱銷，熱門價格帶落在500至1500元間，人氣夯品例如鍋寶 304不鏽鋼鴛鴦鍋32CM特價659元。
此外，電商業者也發現，許多家庭偏好選購多功能智慧廚電，其兼具一機多用途、不佔空間又可輕鬆完成各式菜色的特色，掀起強勁買氣，像是水波爐銷量即有年增突破85％的亮眼表現；其中，日立 22L水蒸氣烘烤微波爐 MROVS700TR強檔促惠價1萬5548元，人氣暢旺。
電商業者也指出，除了多人聚餐廚電榜上有名外，適合外宿及情侶使用的小份量電鍋、快煮鍋，也因隨插即煮、料理方便快速的特色，登上廚房家電的熱銷排行，例如KINYO陶瓷快煮美食鍋限時特價699元、大同無段式溫控3L鴛鴦雙味電火鍋驚喜價990元等，也登上熱銷榜。
另一方面，根據486團購觀察，受到氣溫下探影響，不僅即食鍋物湯底人氣旺，韓國進口鍋物湯底、拉麵、粥品、零食銷量持續上揚，其中「湯底」、「火鍋」搜尋關鍵字較前兩週成長6倍。
團購業者指出，天氣越冷，重口味的韓式麵食越受民眾青睞，他們也一次引進6種拉麵口味供選擇，其中使用海鮮蔬菜當湯底的花蟹炒碼麵，人氣第一；而湯頭濃郁的蛤蠣牛骨湯麵，也是消費者的熱門選擇。
另外，團購業者表示，冬至養身，許多民眾睡前會泡上一杯暖身茶不僅暖胃也有助入睡，其中花泉紅棗茶以韓國國產紅棗濃縮液添營養堅果，整體銷量較上周翻倍成長。