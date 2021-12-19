王爸知道李靚蕾生理期！人妻揪手寫信「兩句」藏驚悚內幕
男星王力宏17日深夜遭妻李靚蕾長文爆料，好爸爸、暖老公的名聲一夕之間全毀，對此王力宏的爸爸王大中也公開手寫信，反控李靚蕾以懷孕逼婚，甚至還詳細點出時間點，指出兩人在月事後一週發生關係、兩週後懷孕，讓知名部落客「台灣妞韓國媳」看完忍不住寒毛直立，驚喊：「公公居然知道媳婦兒的生理期啊啊啊，這實在是太可怕了！」
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 15:46:00
台灣妞韓國媳今（19）日在臉書上發文，表示看到王力宏爸爸的手寫信中，特別提到王力宏及李靚蕾在生理期一週後發生關係、兩週後懷孕，當場嚇壞，「公公居然知道媳婦兒的生理期啊啊啊，這實在是太可怕了，兒子結婚需要交代媳婦的生理期，啊啊啊啊啊啊啊啊啊，我驚嚇到現在看到我公公都覺得尷尬！」
另外，台灣妞也指出，安全期、排卵期、生理期並不完全適用在每一位女性身上，「它是非常理論跟基本的，隨著生活作息、荷爾蒙、性高潮跟每個女生體質都可能改變，甚至有人在生理期發生關係也懷孕」，因此呼籲不想懷孕的女性一定要做好安全措施，男性更要好好戴保險套。
最後，台灣妞也感嘆，王爸爸實在有些可憐，兒子都已經是45歲了，居然還是爸爸出面發言，「我相信爸爸不知道兒子的性生活，爸爸如果知道了，我要另外再大喊一個馬～搜～撒～（韓文的老天爺）」。
貼文曝光後，不少網友也直言，「原來王老先生是敬事房的主管」、「沒想到王老先生竟然知道媳婦生理期跟兒子何時上床的」、「看到對於媳婦啥時生理期、兒子跟媳婦什麼時候發生關係一清二楚，覺得有點驚人」。（編輯：賴禹妡）