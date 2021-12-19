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王力宏父竟知「媳婦月事細節」！醫揭關鍵：李靚蕾沒做錯

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指控李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏父親王大中出示親筆信，指控李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）

編輯中心/綜合報導

2021-12-19 15:36:04｜2021-12-19 17:08:53

華語歌壇天王之一的王力宏近期陷入婚變出軌醜聞，面對前妻李靚蕾種種指控，連王力宏父親都在19日凌晨出面向媒體發布手寫信，反控女方以懷孕為由逼婚，連媳婦生理期細節都知道，再度引發網路議論，更有醫師出面分析其中關鍵。

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▲李靚蕾、王力宏。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲李靚蕾、王力宏。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
王力宏父親王大中的手寫信中，首段就提到「2013年那時接到力宏電話，他和一位女子在一起，她說當時是月事後1週，然而2週之後，她告訴力宏已懷了他的孩子。起先她說不用擔心，她心會獨自帶孩子，但是很快又改口說，如果不結婚，她會爆料摧毀力宏的事業」。

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指兒子分居這兩年絕對沒有出軌。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏父親王大中出示親筆信，指兒子分居這兩年絕對沒有出軌。（圖／宏聲音樂提供）
但此項指控卻又立刻遭李靚蕾駁斥「和王力宏一直是有共識的以結婚為前提交往，因為對方希望能趕快有孩子，所以交往期間性行為都沒做避孕措施，沒想到懷孕後王家竟給李靚蕾2個選擇：墮胎或生下來但不結婚」。

針對雙方的說法，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》則分析，如果以排卵週期是28天推估，生理期的第一天起算、過14天大約就是排卵日、然後再14天是下一次的生理期第一天，懷孕後的9天內就會著床，產生高濃度的beta-HCG，這時尿液中濃度高，市售驗孕棒就可以驗出來了。

該粉專接著說，若以生理期第一天、到生理期完全結束算5-7天，那生理期後一週、約12-14天大概就是排卵期，這時候進行沒有防護措施的性行為、受孕機率就很大，大約兩週之後就會著床，這時候驗孕有結果是很正常的。

▲醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》分析王父與李靚蕾雙方說法。（圖／翻攝《MedPartner 美的好朋友》）
▲醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》分析王父與李靚蕾雙方說法。（圖／翻攝《MedPartner 美的好朋友》）
《美的好朋友》也認為，這時候會想趕快跟對方說是很合理的，此時要終止懷孕的選擇比較多，至少還可以用吃藥的方式、未必要上手術台，「因此李靚蕾並沒有做錯什麼」。

不少網友看完後也驚訝回應「前公公在公開信講這個真的很不妥」、「會算，就代表他們父子覺得女人懷孕，都帶著目的？」、「可以記得十六年前的經期時間，醫師爸爸果然厲害」、「公公清楚記得7年前的生理週期，有點可怕 」。（編輯：潘毅）


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