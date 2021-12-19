王力宏父竟知「媳婦月事細節」！醫揭關鍵：李靚蕾沒做錯

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但此項指控卻又立刻遭李靚蕾駁斥「和王力宏一直是有共識的以結婚為前提交往，因為對方希望能趕快有孩子，所以交往期間性行為都沒做避孕措施，沒想到懷孕後王家竟給李靚蕾2個選擇：墮胎或生下來但不結婚」。
針對雙方的說法，醫療粉專《MedPartner 美的好朋友》則分析，如果以排卵週期是28天推估，生理期的第一天起算、過14天大約就是排卵日、然後再14天是下一次的生理期第一天，懷孕後的9天內就會著床，產生高濃度的beta-HCG，這時尿液中濃度高，市售驗孕棒就可以驗出來了。
該粉專接著說，若以生理期第一天、到生理期完全結束算5-7天，那生理期後一週、約12-14天大概就是排卵期，這時候進行沒有防護措施的性行為、受孕機率就很大，大約兩週之後就會著床，這時候驗孕有結果是很正常的。
《美的好朋友》也認為，這時候會想趕快跟對方說是很合理的，此時要終止懷孕的選擇比較多，至少還可以用吃藥的方式、未必要上手術台，「因此李靚蕾並沒有做錯什麼」。
不少網友看完後也驚訝回應「前公公在公開信講這個真的很不妥」、「會算，就代表他們父子覺得女人懷孕，都帶著目的？」、「可以記得十六年前的經期時間，醫師爸爸果然厲害」、「公公清楚記得7年前的生理週期，有點可怕 」。（編輯：潘毅）