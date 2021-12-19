王力宏曾想找「X姊壓新聞」？她爆關鍵細節：誰也擋不了
藝人王力宏近期深陷婚變出軌醜聞，前妻李靚蕾指證歷歷，震撼了華語娛樂圈。而資深媒體人周玉蔻就在今（19）日驚爆，王力宏在事發初期曾找娛樂圈大姐大「X姊」想壓新聞，沒想到對方卻一句道破現實情況。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 16:52:13
「危機處理，通常檢驗一個人、一家公司、團體或機構的智慧！」資深媒體人周玉蔻把近期出示的王力宏一家與顏寬恒一家拿出對比，還透露「號稱高學歷、高社經地位的王力宏一家，據說，一開始也自認有能力擺平兩岸三地媒體，就能消彌李靚蕾的核彈爆料」。
周玉蔻提到，「在前妻李靚蕾貼文前後，王力宏，據透露，找了娛樂圈大姐大，姓氏有耳朵的『x姊』，幫忙壓掉媒體、不要報導；結果，對方回應，前妻親自發爆料文，誰也擋不了！」；目前的狀況也不禁讓周玉蔻敬佩「預言了王力宏的下場！聰明啊x姊，果然不同凡響，有氣概與高超的判斷力！」
不少網友也在下方留言猜測並回應「壓媒體有屁用，現在自媒體和網紅這麼多」、「好驚訝這些人，明明錢那麼多，危機處理怎麼會這麼差」、「做對了，大姐大不是叫假的」、「愛惜羽毛真的很重要呀⋯」。（編輯：潘毅）