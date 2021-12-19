Yumi遭網揪報警疑造假！By2今「現身機場」包緊緊認不出
團體By2妹妹Yumi日前遭影射與王力宏關係不正當，氣得連夜報警並透過公司發文，沒想到李靚蕾卻到貼文下方回應「請把警察聯絡方式給我，我提供證據，謝謝」，再度引爆輿論延燒。隨後更有陸網友揪出Yumi貼出的報案書上有疑點，瘋狂留言質疑「這是造假嗎」。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 18:25:24
王力宏婚變消息一出後，By2妹妹Yumi（本名白瑋玲PEH WEI LING）就不斷遭到影射牽涉其中，公司也立刻出面喊告，曬出報案書並附註「人言可畏，眾口鑠金，語言會殺人。很抱歉大半夜麻煩警察同志，辛苦了！」希望能制止「謠言」。
不料李靚蕾卻主動出擊，到該篇微博下方留言「請把警察聯絡方式給我，我提供證據，謝謝」。Yumi慘遭「蕾神之槌」痛擊，再度引爆輿論，不少網友也紛紛驚嘆「蕾姐就是女王」、「好威，我幫妳推上去」。
隨後更有中國大陸網友發現，By2公司發出的報警「受案回執」單據疑似為造假，因為該回執單的右上角都會有一串獨一無二的編號，更有人拿出另一位藝人何炅於10月告酸民誹謗的回執單對比，發現確實可清楚看見右上方的一串編號，反觀Yumi的單據上卻沒有。
消息曝光後，再度有不少網友留言質疑「不管在哪裡報警都會有編號的，這份明顯有問題」、「沒有文件編號，已經涉嫌違法了吧」、「快點，李姐(李靚蕾)讓妳提供警察聯繫方式呢」。
By2妹妹Yumi捲入風波後，昨（18）日晚間仍前往成都參加綜藝節目錄製，中途不斷被拍到放空想事情的樣子。今（19）日稍早姊妹倆人更現身機場，全身包緊緊，臉蛋也用口罩與墨鏡遮掩，不少網友也驚呼「分不清楚哪個是姊姊哪個是妹妹了！」（編輯：潘毅）