反萊豬公投未通過 消基會籲「進口肉品」應強制標示萊劑
反萊豬公投最終以同意票393萬6554票、不同意票數413萬1203票並未通過。消基會表示，不同意票比例與同意票相近，且多數公民對於萊豬進口的爭議政策，並未明確表示意見，建議政府應對市場販售進口豬肉及其肉製品的萊劑使用正面表列，以及加強市場把關的監督治理。
記者許若茵／台北報導
2021-12-19 18:27:15
第十八案反萊豬公投「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？」在選前相關民意皆顯示同意方佔上風，，然而昨（19）日開票結果卻上演逆轉勝，根據中選會最終開票結果顯示，同意票數393萬6554票、不同意票數413萬1203票，投票結果為不通過。同意票數比為48.79%、不同意票數比51.21%。
消基會表示，反萊豬公投案是憲法授權公民施行國家重大政策複決權的直接民意，該公投案的投票率為41.09%，顯示多數公民對於萊豬進口的爭議政策，並未明確表示意見，其中不同意的票數與同意票數比率相近，顯示國家對於此項爭議政策，並未取得正當性的確保，突顯國人對於萊豬影響人體健康仍然深具疑慮。
消基會說明，對於公投未能通過，予以尊重，然而多數國人對於萊豬的食安疑慮仍未消除，建議應對市場販售進口豬肉及其肉製品的萊劑使用正面表列，以及加強市場把關的監督治理是唯一的解決之道，並喊話政府，應當重視公投結果，加速提出更積極、更負責任的做法，確保國民健康不被國家政策影響而受不利風險。
消基會呼籲，政府應當依照《消費者保護法》第七條第一項及第二項之商品及服務風險標示規定，盡速採取更積極的風險管制原則，修改目前僅要求標示產地的既有規定，施行進口肉品應明確標示是否含有萊劑的規範，讓消費者可以輕易的辯識，以便消費者選擇。此外，更應加強進口檢驗及市場把關，強化監督進口肉品的安全管理，以維護消費者健康與權益。