王力宏慘了！中國官媒兩度發文砲轟：防範以愛為名的傷害

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文章指出，隨著女性受教育程度和勞動參與率的提升，「男主外女主內」的性別分工幾已成為歷史，但「照顧家庭是女性的事」這一成見的扭轉卻不那麼容易。而在「星光」的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種「幸福神話」。在這樣的婚姻關係中，妻子不乏通過放棄職業來換取美滿家庭，最後落得幻夢一場：「育兒與家庭照料成了妻子的獨角戲」，她的付出和犧牲被視作理所應當，甚至會陷入被控制與傷害中。在某種讚美和粉飾下，全職主婦失去了自我實現的機會，也沒能得到最初希冀的愛與幸福。
文章認為，選擇不選擇當全職太太，是「個人意願」，但是女性參與職場，保留職場的競爭力，還是最有安全感的選擇。個人選擇放棄馳騁職場，退守家庭之後的經濟與思想獨立來自何方，獨立家務照料能否得到足夠的尊重，在經濟與社會資源上處於劣勢的女性能否獲得身心安全與平等地位，能否在遭受傷害時得到應有保護，能否在職業中斷後再有機會重返職場，將有賴於相關保障體系的不斷完善和整個社會性別文明的進步。
文末提到，「家庭是推進性別平等的重要場域」。無論明星還是普通人，情感婚姻都絕不應當是以「愛」為名、滋長落後性別觀念的陳腐溫床。在男女平等已成共識的今天，我們需要風氣清朗的社會環境，需要健康先進的性別觀念更加深入人心，外化於行，更需要在女性追求全面發展、自我實現的道路上，給予其更多的助力、支持與尊重。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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