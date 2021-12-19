為大新竹修《地制法》　柯建銘：預計周二提出

蔡英文總統今（19）日在官邸召集黨內多名大咖討論公投後政經局勢，其中包括新竹縣、市的合併升格。民進黨立法院黨團總召柯建銘告訴《NOWnews今日新聞》記者，目前已有2、30名立委連署，《地制法》修正草案預計周二在程序委員會提出，後續會按照法案程序進行。
記者王敏旭／台北報導
2021-12-19 19:05:59｜2021-12-19 19:08:23
柯建銘表示，昨日公投結束，今日針對政經情勢、未來面臨的問題做一點意見交換，包括中二選區補選、行政院總預算、法案，也包含新竹縣、市合併升格問題。新竹縣、市合併為大新竹，已經成熟並且有共識，未來面對所有挑戰大家要團結一致。
《地方制度法》第4條第1項規定「人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市。」據了解，柯建銘在12月17日提出修正草案的連署，把條文中的「且」改成「或」，讓新竹縣、市合併不再受人口數限制。
由於先前英系的民進黨立委陳明文認為，升格應該要「縣市要平權，國民要平等」，嘉義縣、市與彰化具備相同條件，需要考量要全國、全面性。柯建銘表示，陳明文今日對於新竹縣、市合併升格沒有意見，他提出連署後，英系、正國會都有人簽名。
柯建銘說，預計星期星期二會在程序委員會提出修正草案，由於選舉前半年要公告選區劃分，會按照程序能快盡量快處理，不過還是要能通過最重要。