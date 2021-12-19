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政大教授考據王力宏！揪出「驚人家世」：長輩全大有來頭

▲藝人王力宏近期深陷婚變出軌醜聞，消息一出立刻壓過台灣4大公投的關注度。（示意圖／翻攝自王力宏臉書）
▲藝人王力宏近期深陷婚變出軌醜聞，消息一出立刻壓過台灣4大公投的關注度。（示意圖／翻攝自王力宏臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-12-19 20:15:46｜2021-12-19 20:16:35

藝人王力宏近期深陷婚變出軌醜聞，消息一出立刻壓過台灣4大公投的關注度。這也勾起讓政大歷史系教授彭明輝（筆名吳鳴）的好奇心，沒想到他一考據後竟發現，王力宏的家世相當驚人「長輩全大有來頭」。

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政大歷史系教授彭明輝今（19）日在臉書上發文提到「這幾天被王力宏和李靚蕾洗版，新聞熱度遠遠壓過公投，而我竟不知其人，覺得有點丟臉，於是對這位影響台灣公投結果的歌手感到好奇」。

▲王力宏父親王大中出示親筆信，指控李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
▲王力宏父親王大中出示親筆信，指控李靚蕾要求數億元台幣贍養費。（圖／宏聲音樂提供）
結果彭明輝教授考據後發現，原來王力宏的奶奶是許留芬，許留芬是海軍少將許鳳藻的長女。許鳳藻出身南京水師學堂，參加過辛亥革命和北伐。許留芬是清華大學第九屆畢業生，曾任台北商專會統科主任，著有《會計學原理》、《英漢漢英會計學辭典》等。後來許留芬嫁給王新明，王新明是菜農之子，大學畢業後留在上海，任職上海經濟委員會。王新民就是王力宏的爺爺，這次提油救火的父親王大中是王新民的兒子，腦科醫師，畢業於台大醫學系。

▲政大歷史系教授彭明輝考據王力宏，意外發現他驚人的家世。（圖／翻攝彭明輝臉書）
▲政大歷史系教授彭明輝考據王力宏，意外發現他驚人的家世。（圖／翻攝彭明輝臉書）
彭明輝又發現，王力宏奶奶許留芬的二妹許婉清，畢業於西南聯大，嫁給李模。李模曾任教育部、經濟部次長，有個兒子李健復是校園民歌手。許留芬七弟許倬雲是中央研究院院士，著名史學家。許倬雲有個孿生弟弟許翼雲，曾任行政院原子能委員會主委。許倬雲的二哥許慶雲是造紙專家，晚年定居無錫，2017年許氏家族在無錫有一場大型的家族聚會。

彭明輝最後將焦點放回王力宏本人，「某年暑假，王力宏回台灣參加歌唱比賽，獲著名音樂人李壽全青睞，在表叔李建復的牽線下，原來準備修讀醫科的王力宏，放棄繼承父親的醫生職業。隨後李壽全幫王力宏製作了《情敵貝多芬》、《如果你聽見我的歌》等專輯，歌手王力宏於是華麗登場」。

▲李靚蕾、王力宏。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
▲李靚蕾、王力宏。（圖／翻攝李靚蕾、王力宏IG）
彭明輝也笑稱，「在網路上看到到王力宏唱〈龍的傳人〉影片時，心裡咕咚了一下，後來想起原來李健復是他的表叔，於是秒懂，後來看到網路上不斷出現王力宏和馬英九彈吉他的照片，也就不難理解了，並說自己讀史40年，他的老師如果知道居然用來考據王力宏的家世，大概會拿籐條打我」。（編輯：潘毅）


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