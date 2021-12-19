Yumi曬王力宏對話！網揪3重點懷疑P圖 狂酸：穿梭時空？
王力宏宣布與前妻李靚蕾結束8年婚姻後，17日晚間，李靚蕾發出「毀滅式長文」揭露王力宏婚前婚後劈腿、召妓、偷吃已婚人妻等，近2日事情越演越烈，網友也形容李靚蕾猶如「蕾神之槌」，每次發文總會重擊。而其中，被影射為小三的女子團體By2妹妹Yumi，19日晚間發聲明，強調自己是王力宏「婚前正式交往女友」，且自2013年王結婚後就互刪微信好友，不再有聯繫，並PO出多張微信截圖佐證。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 22:36:42
但Yumi聲明不到1小時，「蕾神之槌」隨即在微博PO文反擊，指Yumi於2015年8月6日，還有用 Whatsapp與王力宏曖昧往來，大頭照甚至是裸露照，狠狠打臉Yumi說詞，網友也形容李靚蕾「蕾神」之力砲火猛烈。接著又有網友對Yumi發出的微信截圖質疑，懷疑她P圖造假。
網友認為，Yumi強調和王力宏早在2015年間，已互刪微信好友，但為何現在還能找出2013年的對話紀錄？另外，截圖中王力宏的頭像2021最新的微博照片，網友提出「如果互刪好友，頭貼是不會更新的」。最後是圖中顯示的「語音轉文字功能」，網友提到「這是2019年才出現的功能，2013年還沒有」，懷疑YumiP圖造假，狂酸她「難道是穿梭時空？」（編輯：林盈君）