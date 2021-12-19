蕾神之槌砸臉！李靚蕾轟Yumi非女友 曝：他只把你當砲友
女子團體By2妹妹Yumi，近期被網友影射是王力宏小三，先前大動作報警，並在微博PO出報案單，但卻遭李靚蕾留言反擊「提供證據給警察」，19日晚間，Yumi發出2700字的聲明，強調自己是王力宏「婚前正式女友」，且2人在王力宏結婚前分手，並於2015年互刪微信好友，但不到1小時，隨即被「蕾神之槌」重擊，李靚蕾PO出一張對話截圖，是Yumi於2015年8月6日，傳訊息給王力宏，且大頭照還是曖昧的裸照。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 23:01:04
李靚蕾表示「2015年說已互刪微信好友....因為之後都改使用Whatsapp，還特地換上裸照頭像喔...好幾天沒睡覺了，今天先睡了,其他的明天再說」。稍早，李靚蕾再度PO文，指出王力宏根本把Yumi當成有發生過關系的「朋友」，並非她所認知的女友，換言之，再度重擊打臉Yumi是「砲友」的事實。
李靚蕾PO文全文：
@By2_Yumi孫雨：「王先生曾說，他向李小姐坦白過曾與我認真交往」— 從來沒有。王先生2012年跟我說，你只是有發生過關系的「朋友」，「朋友」有調情對話也正常。
看你提供所謂的「分手」對話，王：「我最近認識了一個人，我想我應該要跟你說」你：「恭喜」，這段看起來也不太像是「正式情侶」分手會有的對話。
2013年我們大部分時間都在一起，我們那時都決定要結婚了，也住在一起好幾個月了，在那之前，他也ㄧ直光明正大把我帶在身邊，正式介紹給親友／同事／甚至廠商，這些種種是我對「正式交往」的認知。