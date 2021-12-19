沒員工想升主管！經理怒嗆「年輕人不上進」 真相曝光了
若有升職加薪的機會，多數上班族相信都會欣然接受。不過有間公司，近期卻沒半個員工願意升「組長」，讓經理忍不住大罵「年輕人不求上進」，但真相曝光後，卻讓眾多網友忍不住搖頭感慨。
編輯中心/綜合報導
2021-12-19 23:32:30｜2021-12-19 23:35:53
一位網友在臉書《靠北老闆/主管2.0》上發文提到「我們產線組長上禮拜不幹了，經理一直要求作業員有人能自願出來當產線組長，每月工資多5000元」，卻沒有半個人願意。
隨後原PO吐露原因「因為當上組長後求責任制及連帶賠償制，每天從7點上班到晚上八點多，每月薪水只比作業員多5000元付出跟收穫不成比例，誰要幹？而上一個組長因為出事，公司要求要他負擔10%損料責任，約28萬賠償責任，他立刻辭職不幹了。現在經理找不到人當組長，開會狂罵『現在年輕人不求上進，有這麼好的升遷機會，為何不自願當組長？』我就想問這麼好，那你幹嘛不下來當組長?」
不少網友詳細過程也感慨回應「科技廠確實很多都是這種工作型態」、「待的久，不管你也沒有升責任的是你的」、「升遷不代表好事啊，有時候乖乖做基層最好，每天看主管為了這個那個吵架」、「公司配股分紅有10%以上再說」、「之前我當個組長才多3千，而且是強迫的，沒問過我意見，大小事全包，後來直接閃人」。（編輯：潘毅）