王力宏發文「沒有不忠」！網諷：活在恐懼下生3個孩子？

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王力宏指出，和李靚蕾於2003年在演唱會認識，中間幾乎10年未聯繫，直到2013年才開始交往，同年11月間李靚蕾懷孕，結婚之後，他生活在恐懼、勒索、和威脅之下，並稱李靚蕾拿孩子威脅逼婚，稱期間不斷看專門針對婚姻的心理醫生，分居後雙方正式談離婚，但稱李靚蕾說「不配合要求，她會告訴媒體、毀滅我」，又提及李靚蕾要求1.5億人民幣、以及豪宅司機等，最後王力宏表示「你已經毀了我，不要再影響孩子」。
對於王力宏終於發文，其他網友則表示「又是半夜...為什麼不讓我睡⋯」、「一次演完好不好！每天都要等下一集很累」、「好像沒有扳回一城，力宏繼續加油」、「是真男人就面對吧」、「開始拿小孩情緒勒索？」、「帶風向失敗了，不要把矛頭指向女方，好讓一堆人去責罵她，讓你繼續偽造好男人形象嗎？真是丟臉男人的臉，原來上帝給你一個好才華好臉蛋，卻沒有給你一個負責任的心」、「有講等於沒講」、「5年活在恐懼威脅之下，還可以生3個孩子喔？」、「很害怕還會生那麼多小孩」、「都過幾天了才擠出這不痛不癢的文字」。
【王力宏聲明全文】
今天是我人生中最難過的一天，是一場巨烈，巨痛的噩夢。我的兩難，是如果反駁這麼多不實的指控，會對我三個孩子的媽媽不好。但如果我不回應的話，大家會相信那些事情是真的。所以我的社會責任是，我得回，而且要一一的回，同時要衡量我三個孩子的媽媽的感受。
這點非常難，一定會有些地方做的不完美。為了這些不完美，我先道第一個歉，我真的不想傷害她，更不想傷害我們的孩子，他們都是我家人，我的全部，我的最愛。然後我要把第一個重點說的清清楚楚，我可以很肯定的說，我沒有對我們的婚姻不忠。
我與西春美智子(當時識時的名字)，是在2003年我的演唱會現場認識的，但是後來沒聯絡差不多有十年時間，我今天還找到了我們的郵箱第一個對話記錄，裡面她還稱呼我「陌生人」，我和你說了「永遠沒見」當時她已經26歲了，不是她暗示的未成年時期。
我們的婚姻是從11月27號2013年，到我們分居的8月5號2019年。5年8個月的時間，是我活在恐懼、勒索、和威脅之下。我們在一起沒多久就懷孕了，我又驚又喜，因為我特別渴望有孩子，但我們當時還沒有走到談結婚的階段，但她那天特別激動，說「如果今天不跟我結婚，我會消失改名、肚子裡的孩子，你一輩子都見不到，你别想找我，你會永遠找不到我」(這段話在2016年的一次婚姻顧問討論中有錄音做證)。
我當時很害怕，但是我看他是認真的，說我們一定要那天當天登記，我無法想像我會永遠見不到孩子，我看她這麼激動又拳打腳踢，我就點頭答應了，當天就在紐約市登記了。那天，我以為是我人生最驚心膽跳的一天，沒想到，跟今天比是小菜一碟。
我們5年又8個月的婚姻當中，我承認我們不斷的有問題，從2014年3月開始，一起看專門針對婚姻的心理醫生，算起來看了5位，但最終很遺憾，一直沒辦法真正好轉。我希望這個事實，我們一起可以勇敢地面對，我誠摯的祝福西春子，也期盼在我們共同的努力下，依然能有一個和諧的婚後家庭生活。分居後，我們2020年12月開始認真談離婚協議，而且她還對調解員說「不配合我的要求，她願意告訴媒體毀滅我的事業」(調解員說有錄音檔案,但我還沒有聽過)。
但總而言之，李靚蕾並非是所說的一毛錢都不要的形象，一開始要了約2億人民幣，最後雙方簽定的版本總共約1.5億人民幣，包括洛杉磯房子的一半，投資股票的一半等(以下單位為美元)，還有每個月21萬人民幣的生活費，另外需提供，保姆，司機，專車，住家24小時打掃佣人，和免費住台北房子到18年等。這些都是因為一直希望靚蕾可以舒服的過日子，但她一直覺得這樣還是給的不夠。
不過，錢真的不是重點，現在的重點，是我們有三個寶貝孩子，現在選擇公開發聲，唯一的一點是我必須利用這唯一一個、目前可以跟靚蕾說到話的方式，請求妳：所有事情，請針對我，我願意面對妳所有的要求、所有的憤怒，但網路真的是一個凡走過必留下痕跡的世界，妳已經利用它毀了我，拜託，不要再讓這些紀錄，讓我們三個小孩在未來的成長，面對更多的不堪，尤其在這樣的時候，真的請求妳讓我可以見見他們。
李靚蕾，我很遺憾我沒有達到你心理作為一個合格老公的標準。另外，身為公眾人物的我，要向社會大眾道歉，沒有經營好自己的婚姻，對所有無辜被牽扯進來的朋友們，向你們鞠躬道歉，我的個人婚姻波及到你們了。在這裡，我要向王爸爸、王媽媽道歉，特別謝謝您們昨晚手寫的信，因為我沒有經營好自己的婚姻，兒子讓爸爸媽媽受累了，我深感抱歉!對不起！
最後，我的文筆表達沒有靚蕾好，但如我前面所提，我會再一一回應她所寫的5000字長篇不實指控信。（編輯：林盈君）