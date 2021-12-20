周杰倫也吃瓜！深夜失眠曬名畫　被虧熬夜觀戰王力宏緋聞

王力宏、李靚蕾離婚家醜外揚，這起名人花邊新聞成為兩岸關注焦點，當事人卻盡選在深夜時間發文，讓跟著吃瓜的群眾熬夜觀戰，夜不成眠，就連明星周杰倫似乎也在吃瓜行列，今（20）日凌晨2點多在IG曬出畫家莫內的名作「睡蓮」，詢問粉絲「看了睡蓮會想睡嗎？」網友秒懂意思，笑說原來連你也吃瓜到失眠！





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▲王力宏今年4月在朋友生日派對演唱《唯一》，周杰倫為其伴奏，看似交情不錯。（圖／翻攝陳建州FB）

王力宏與周杰倫同是音樂才子，前者1995年入行出道較早，以創作情歌與優質偶像的包裝風靡一時，1999年就先馳得點拿到金曲獎最佳男歌手，但2000年出道的周杰倫後來居上，獲得金曲獎項更多，知名度與年收入也不遑多讓，搶走不少王力宏的光環。





2009年的買榜風波，王力宏所屬的唱片公司發起拒買榜活動，廣邀圈內歌手共襄盛舉，質疑羅志祥發片銷量灌水，周杰倫義氣相挺參加，王力宏卻以腸胃炎為由，臨時取消出席記者會，讓周董「公親變事主」，事後感覺被擺了一道，因而暗中產生嫌隙，鮮少同框。不過，今年4月兩人還在朋友生日派對合作，王力宏高歌《唯一》，周杰倫為此伴奏，看似交情不錯。





▲王力宏遭李靚蕾控訴諸多不堪行徑，有網友發現周杰倫凌晨火速取消追蹤王力宏IG。（圖／翻攝自王力宏，周杰倫臉書）

但沒想到這次王力宏深陷離婚風暴，周杰倫竟然「閃電切割」，立刻取消IG關注，更有趣的是，周杰倫沒有微博帳號，一個由其粉絲成立的「周杰倫_bot」帳號，卻發現被王力宏封鎖拉黑，令人啼笑皆非。周杰倫今年遠赴法國，曾經在IG曬出這張莫內的名作「睡蓮」，事隔數個月再度重PO名畫，吃瓜意味濃厚，似乎也被王氏夫婦深夜互轟的詭異操作，弄得睡不著，網友紛紛留言，提醒天王一定要謹守演藝圈最後底線，「我只信你了 杰倫」、「杰倫哥撐住啊！！隔壁棚已經火力全開了」、「精彩八點檔正在播，誰會想睡」。



